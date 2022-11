Nanoleaf lance ses nouvelles barres lumineuses connectées Lines Squared 

by

Le populaire fabricant d’éclairage connecté Nanoleaf mise gros sur la nouvelle norme de connectivité pour les maisons connectées, Matter, et le protocole de mise en réseau Thread.

En effet, la société vient de lancer ses barres d’éclairage LED connectées Lines Squared, qui présentent un design modulaire et qui offrent un nouvel angle. Le Nanoleaf Lines Squared, 99,99 euros, est une nouvelle version du Nanoleaf Lines, ajoutant l’option d’un angle de 90 degrés au produit.

Qu’est-ce que cela signifie ? Les utilisateurs peuvent mélanger et assortir ces barres lumineuses et les connecter à différents angles pour créer des pièces esthétiques uniques dans toute la maison. Grâce aux nouveaux connecteurs de montage carrés, les Nanoleaf Lines Squared peuvent créer des conceptions linéaires ou carrées, de sorte que vous pouvez faire en sorte que vos conceptions s’adaptent aux cadres de porte, aux fenêtres ou à tout autre espace de forme carrée que vous souhaitez éclairer. Vous pouvez également créer des designs carrés et les combiner avec les angles originaux de Lines.

Vous pouvez utiliser des angles de 90 degrés et les connecteurs de montage inclus pour créer des carrés et des motifs connexes, ou ajoutez quelques angles de 60 degrés pour des motifs géométriques expérimentaux. Vous pouvez également ajouter de la couleur à votre création en accédant à plus de 16 millions d’options RVBW depuis l’application Nanoleaf.

Ces lumières « reconnaissent intuitivement » lorsqu’une nouvelle barre a été ajoutée à la gamme et modifient le schéma d’éclairage en conséquence. À cette fin, les barres d’éclairage regorgent de commandes intelligentes et d’automatismes, comme le visualiseur de musique exclusif de la société qui traduit le rythme en couleurs et en mouvements.

Compatibles Matter

Les dernières créations de la société sont contrôlables depuis Matter ou l’application Nanoleaf et sont compatibles avec Apple Home, Google Home, Amazon Alexa et Samsung SmartThings. Pour les rendre à l’épreuve du temps, elles se doublent également de routeurs Thread, ce qui signifie qu’elles peuvent étendre un signal sans fil aux appareils de la maison connectée compatibles avec Thread situés à proximité.

Les barres d’éclairage LED Lines Squared sont disponibles en précommande dès maintenant. Un « kit intelligent » de quatre pièces (c’est ainsi qu’ils l’appellent, mais il s’agit essentiellement d’un kit de démarrage) coûte 99,99 euros, et un pack d’extension de trois pièces coûte 59,99 euros.