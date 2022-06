Diablo IV est annoncé pour 2023, les préinscriptions à la bêta fermée sont ouvertes

Alors que les fans de Diablo étaient occupés à jouer à Diablo Immortal, le premier jeu mobile, la semaine dernière, les créateurs du jeu ont surpris tout le monde en annonçant le tant attendu titre Diablo IV. Annoncé lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, Diablo IV arrivera l’année prochaine avec la classe Nécromancien.

Depuis la sortie de Diablo 3 il y a plus de dix ans, les fans attendaient ce jour et il est enfin arrivé. Blizzard a montré une courte bande-annonce de Diablo IV lors de l’événement, nous donnant un premier aperçu des graphismes et des éléments de style de jeu mis à jour. Nous avons également pu voir de près le vaste monde ouvert, la nouvelle classe, les nouvelles expériences sociales, et bien plus encore.

Le Nécromancien a été ajouté en tant que « cinquième et dernière » classe dans cette version. Elle rejoint les classes existantes dans le jeu, notamment le Barbare, la Sorcière, le Druide et le Voleur. Comme le décrit l’article du blog officiel, les nécromanciens peuvent « soumettent le sang, les os et les ténèbres à leur volonté » et contrôler les morts-vivants.

La bêta fermée est désormais ouverte à la préinscription sur le site Web du jeu. Les joueurs intéressés peuvent donc tenter leur chance en utilisant le lien ci-joint. Un autre détail intéressant du jeu est qu’il supportera la coopération, ce qui signifie que vous pourrez facilement chasser les démons avec un ami.

Les préinscriptions sont ouvertes

Il n’y a actuellement aucun mot sur la date à laquelle le jeu sera disponible. Par ailleurs, nous savons que Diablo IV arrivera sur Windows PC, Xbox One X| S, Xbox Series X| S, et PlayStation 4/5. La meilleure partie étant qu’il supportera le cross-play et la cross-progression, ce qui signifie que vous pourrez facilement jouer avec vos amis PC sur Xbox et PlayStation.

Il sera intéressant de voir si Blizzard sera à la hauteur des attentes avec cette version. Espérons qu’ils ne gâcheront pas l’excitation avec un tas de microtransactions comme ils l’ont fait avec Immortal.