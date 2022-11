Telegram reçoit une nouvelle mise à jour majeure

Telegram vient de recevoir une nouvelle mise à jour massive, cette fois avec beaucoup de bonnes choses, y compris de nouvelles fonctionnalités et des améliorations supplémentaires.

Cette fois, l’un des points forts est l’ajout de sujets dans les groupes, une fonctionnalité qui a beaucoup de sens dans les grandes communautés où les discussions doivent être organisées de manière plus simple.

Les utilisateurs peuvent donc créer leurs propres sujets et disposer ainsi d’espaces distincts pour les thèmes qu’ils ont l’habitude d’aborder. Il s’agit plutôt d’un moyen de créer des groupes dans les groupes, de sorte que les sujets visent spécifiquement les grandes communautés de plus de 200 membres.

Telegram affirme toutefois que les petits groupes ne sont pas en reste.

« Les sujets fonctionnent comme des discussions individuelles au sein du groupe, avec leurs propres médias partagés et leurs propres paramètres de notification. Les membres sont libres de discuter de n’importe quel sujet, de l’anime à la zoologie, en utilisant toutes leurs fonctions préférées comme les sondages, les messages épinglés et les robots. Cette fonctionnalité est destinée spécifiquement aux grands groupes, ajoutant de nouvelles façons de personnaliser leurs discussions et de promouvoir le débat. Plus tard dans l’année, nous prévoyons d’introduire un ensemble différent d’outils, adaptés aux petits groupes », explique Telegram.

Des noms d’utilisateur à collectionner

Ensuite, la société mère introduit des noms d’utilisateur à collectionner, un nouveau concept qui devrait être bien accueilli par les utilisateurs. D’autant plus que ces noms d’utilisateur peuvent être vendus.

« Les utilisateurs de Telegram peuvent faciliter la prise de contact avec les autres ou la recherche de leurs groupes et canaux publics grâce à des noms d’utilisateur. En plus d’un nom d’utilisateur de base, vous pouvez désormais attribuer plusieurs noms d’utilisateur à collectionner à chacun de vos comptes et chats publics. La propriété des noms d’utilisateur à collectionner est sécurisée par TON, un réseau blockchain rapide et évolutif. Ils peuvent être achetés et vendus par le biais d’une nouvelle plateforme, offrant ainsi un moyen simple et sécurisé d’acquérir et d’échanger des domaines Telegram de valeur », précise Telegram.

La mise à jour comprend également de nouveaux packs d’emojis, un mode nuit repensé pour iOS, ainsi que des options pour redimensionner le texte sur Android.