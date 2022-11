Microsoft lance une PWA de Teams sur Linux

Microsoft n’a pas renoncé à la poussée des Progressive Web App (PWA), et le projet le plus récent de la société sur ce front est spécifiquement destiné à Linux.

En effet, le géant du logiciel a publié un nouveau produit pour les utilisateurs de Linux. Microsoft Teams est désormais disponible sur Linux sous la forme d’une PWA, et c’est évidemment une grande nouvelle étant donné qu’il y a une énorme différence entre les versions Linux et Windows des clients de bureau de Microsoft Teams.

La PWA devrait donc fournir aux utilisateurs des fonctionnalités plus avancées, Microsoft suggérant que l’application est censée servir de solution temporaire jusqu’à ce qu’un client de bureau plus avancé soit mis en ligne pour Linux.

« Les clients Linux qui s’appuient sur Microsoft Teams pour leurs besoins de collaboration et de communication nous ont dit qu’ils souhaitaient que leurs utilisateurs puissent bénéficier de toute la richesse des fonctionnalités de Teams de manière sécurisée. C’est désormais possible grâce à la PWA Teams. De plus, la PWA nous permet d’envoyer plus rapidement les dernières fonctionnalités de Microsoft Teams à nos clients Linux et nous aide à combler le fossé entre le client de bureau Teams sur Linux et Windows. L’expérience PWA est disponible pour les navigateurs Edge et Chrome fonctionnant sous Linux », a annoncé le géant du logiciel cette semaine.

Bien entendu, toutes les fonctionnalités essentielles sont toujours là, y compris les réactions, les arrière-plans personnalisés, les notifications système, etc.

Elle ressemble à un client de bureau complet

En d’autres termes, elle ressemble presque à un client de bureau complet (bien que ce ne soit évidemment pas la réalité, et Microsoft devrait sans aucun doute continuer le travail sur ce front).

« La PWA donne accès à davantage de fonctionnalités, notamment des arrière-plans personnalisés, une vue en galerie, des réactions, la fonction “lever la main” dans les réunions, ainsi que de grandes vues en mode galerie et Ensemble. La PWA offre également des fonctionnalités d’applications de bureau, telles que les notifications système pour le chat et les canaux, une icône de dock avec des contrôles respectifs, le démarrage automatique des applications et un accès facile aux autorisations des applications système », explique Microsoft.