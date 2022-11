Amazon va déployer le support de Matter pour ses appareils Echo en décembre

Apparemment, Matter est soutenu par toutes les entreprises qui ont déjà leur propre protocole, notamment Zigbee, Philips Hue, Ecobee, iRobot, et des géants comme Amazon, Apple, Google et Samsung. C’est l’une des raisons pour lesquelles il est plus probable que Matter devienne la nouvelle norme radio pour les appareils de la maison connectée.

Le protocole Matter est censé offrir aux propriétaires d’appareils de maison connectée cette expérience de branchement et d’utilisation qui semble bien lointaine pour l’instant. Cette norme de connectivité open source fait appel à plusieurs technologies, dont Thread, Wi-Fi, Bluetooth et Ethernet , pour faciliter la communication locale entre vos appareils de la maison connectée.