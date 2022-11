by

iFixit démonte le Quest Pro et nous montre ses entrailles

Les critiques et les testeurs aiment ou détestent déjà le casque Quest Pro de Meta, mais nous devrons attendre pour voir s’il réussit. En attendant, le dernier démontage d’iFixit nous donne un aperçu plus profond de l’appareil Métaverse de Mark Zuckerberg et de ce qui le fait fonctionner.

S’il y a une chose qui ressort clairement de la vidéo, c’est que Meta a conçu cet appareil sans arrière-pensée d’une éventuelle réparation par le consommateur. Il y a des vis Phillips partout, puis d’autres vis encore, et ouvrir le Quest Pro a été un véritable défi, pour ne pas dire plus. Le plastique de la façade (pas le verre) est fortement collé en place, et il faudra un réel effort pour l’enlever avant de voir le reste.

À un moment donné, Shahram Mokhtari, technicien d’iFixit, est resté bloqué pendant plus de 2 heures à essayer de comprendre. Mais finalement, il a réussi à faire un peu de magie et à démonter complètement l’appareil. Regardez la vidéo ci-dessous.

Le démontage du Quest Pro d’iFixit nous montre son nouveau système de refroidissement de la puce et la configuration unique de la batterie qui est potentiellement remplaçable, puis indique l’emplacement d’un capteur que Meta a abandonné à la dernière minute.

Comme vous l’avez vu, cette chose n’est pas pour les âmes sensibles. Il y a 146 vis, dont beaucoup sont cachées sous des plastiques collés, des tonnes de câbles, des autocollants inviolables, de nombreux capteurs et des dizaines de pièces complexes qui s’assemblent pour nous inviter dans le Métaverse.

Un vrai casse-tête

En outre, nous voyons un bref coup d’œil aux nouveaux contrôleurs Touch Pro VR, avec leurs triples moteurs haptiques, leurs batteries intégrées et leurs sticks. Pour ceux qui l’ignorent, les contrôleurs Touch Pro VR seront finalement vendus séparément, car ils fonctionneront avec le Quest 2.

L’expert en démontage a déclaré qu’il s’agissait de l’une des opérations les plus difficiles qu’il ait effectuées depuis longtemps et, bien que fascinant, il a ajouté qu’il était en grande partie impossible de le réparer. Si vous hésitez encore, cette pièce unique peut être achetée pour 1799,99 euros en cliquant sur ce lien.