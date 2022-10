Le Meta Quest Pro coûte 1 800 euros et sera livré le 25 octobre

Meta a présenté son nouveau casque VR premium, le Quest Pro. Le dernier équipement de Meta est équipé de 10 capteurs haute résolution, cinq de chaque côté du boîtier en verre incurvé. La plus grande amélioration se situe dans le domaine optique, qui dispose d’un système de rétroéclairage conçu sur mesure pour offrir un contraste supérieur de 75 %, selon la société.

Les deux panneaux LCD situés à l’avant s’appuient sur la technologie de gradation locale et utilisent la technologie des points quantiques pour améliorer le profil de couleur du contenu à l’écran. Meta a également augmenté la résolution de l’écran du Quest Pro, en augmentant la densité de pixels de 37 % et en intégrant 10 % de pixels supplémentaires pour chaque degré de mouvement de l’écran. De plus, il y a plus d’espace pour le réglage des lentilles, ainsi qu’une nouvelle molette pour des contrôles plus précis.

La vision périphérique a également été augmentée de 50 %, ce qui constitue une amélioration significative lorsqu’il s’agit d’offrir des expériences plus immersives. Une autre mise à niveau importante du matériel optique est le système de lentilles pancake, qui remplace le réseau de lentilles de Fresnel traditionnel dans les casques VR. Fonctionnant en tandem avec 500 unités de LED contrôlées individuellement, le système de lentilles pancake se plie plusieurs fois, ce qui permet à la matrice de lentilles d’occuper 40 % d’espace en moins dans le casque.

Un prix élevé pour un matériel VR de nouvelle génération



Meta demande 1799,99 euros pour le Quest Pro, qui est déjà en précommande sur la boutique en ligne officielle de Meta, avec une date d’expédition fixée au 25 octobre. Pour ce prix élevé, le Meta Quest Pro offre la puce Snapdragon XR2+ de nouvelle génération de Qualcomm.

La nouvelle plateforme est censée offrir une puissance de feu brute supérieure de 50 % et une gestion thermique améliorée. La puce Qualcomm est associée à 12 Go de RAM et à 256 Go de stockage embarqué. Les ingénieurs de Meta ont réussi à intégrer un module de batterie incurvé à l’arrière. Le casque est également livré avec un nouveau dock de charge de 45 watts doté d’une interface USB-C, qui peut également charger simultanément les contrôleurs.

En ce qui concerne les contrôleurs, les nouveaux contrôleurs Touch Pro sont équipés de trois capteurs capables de suivre les mouvements spatiaux en 3D pour les applications. Elles sont également compatibles avec le Quest 2 et seront vendues en tant que produit autonome plus tard dans l’année au prix de 349,99 euros l’unité.

Des images plus claires et des avatars plus nets

Les caméras orientées vers le monde du Meta Quest Pro peuvent présenter quatre fois plus de pixels dans une image, ce qui ajoute plus de détails aux visuels XR. Mais surtout, les visuels « Passthrough » sont désormais en couleur au lieu des visuels en noir et blanc proposés sur le casque VR Quest 2 standard. Meta appelle cela la réalité mixte stéréoscopique Passthrough, mais au-delà de l’ajout de couleurs, cette fonctionnalité crée également une expérience 3D avec des effets de profondeur de champ réalistes. De plus, les avatars personnels des utilisateurs auront bientôt des jambes.

Meta a reçu une tonne de critiques par le passé pour les expressions faciales hachées des avatars virtuels qui semblaient carrément effrayantes. Avec le Quest Pro, Meta déploie une technologie de suivi des yeux et d’expressions faciales naturelles pour créer des avatars au rendu facial plus précis et aux expressions améliorées.

Pour des raisons de confidentialité, ces deux fonctions sont désactivées par défaut. Une fois activées, toutes les informations sont stockées localement sur le casque avec un protocole de suppression automatique. Meta promet également qu’aucune de ces données n’est partagée par des tiers.