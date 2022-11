Les PC Windows on ARM vaudront la peine d’être achetés en 2024, selon Qualcomm

Alors que les MacBook d’Apple alimentés par la puce maison Apple Silicon sont déjà disponibles et connaissent un succès remarquable, les machines Windows alimentées par une puce ARM n’ont pas décollé. D’après Qualcomm, le fabricant des puces Snapdragon qui équipent la plupart de ces ordinateurs Windows on ARM, ils connaîtront enfin le succès à partir de 2024.

Lors d’une conférence téléphonique sur les résultats, le PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré : « Nous prévoyons un point d’inflexion pour Windows sur les PC Snapdragon en 2024, grâce au nombre important de conceptions gagnées à ce jour ». Les puces Snapdragon sont de plus en plus performantes sous Windows, et de plus en plus de constructeurs s’engagent à utiliser ces puces sur leurs ordinateurs. Qualcomm pense donc que les utilisateurs commenceront enfin à s’intéresser sérieusement aux PC Snapdragon en tant qu’alternative aux PC équipés de puces Intel/AMD dans quelques années.

Les PC Windows alimentés par une puce ARM, tels que le Lenovo ThinkPad X13s et la Surface Pro 9 ARM, existent depuis plusieurs années et, bien qu’ils se soient améliorés, ils présentaient de nombreuses limites au début. Et, elles doivent encore beaucoup s’améliorer. Leur succès dépend également de la volonté des applications tierces de les prendre en charge correctement. Bien qu’il existe une couche de compatibilité permettant d’exécuter des logiciels x86, elle n’a jamais été très bonne.

Cependant, les puces ARM sont probablement l’avenir. Bien que les processeurs x86 soient toujours dominants, les puces ARM sont capables d’offrir des avantages en termes de consommation d’énergie, d’autonomie, de connectivité et même de performances si elles sont bien conçues — il suffit de voir comment Apple s’en sort actuellement avec ses puces de la série M.

Nous verrons comment les PC avec une puce ARM se débrouillent en 2023 et 2024, mais si les Mac peuvent le faire, pourquoi pas les PC Windows ?