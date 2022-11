Samsung lance une application Dropship pour le partage de fichiers entre plateformes

by

Samsung a introduit une nouvelle application de partage de fichiers appelée Dropship dans le cadre de sa suite d’applications Good Lock. L’application permettra de transférer facilement des fichiers vers d’autres smartphones Android, des appareils iOS et même vers le Web.

L’application Dropship est actuellement disponible pour les utilisateurs de Corée du Sud et peut être téléchargée depuis le Galaxy Store. Sa disponibilité est d’autant plus restreinte qu’il faut disposer d’Android 13 avec One UI 5.0 pour pouvoir utiliser l’application.

Une publication sur le forum communautaire de Samsung comprend des captures d’écran de l’application, qui révèle quelques caractéristiques de l’application Dropship. Il est révélé que l’application permet des transferts de fichiers d’une taille maximale de 5 Go quotidiennement. Si vous souhaitez envoyer des fichiers lourds, le partage à proximité ou le partage rapide peuvent s’avérer utiles.

Les utilisateurs peuvent créer un lien de partage avec une photo de profil et un message et l’envoyer à la personne souhaitée. La période de validité et la longueur des coordonnées peuvent être définies par l’expéditeur en fonction du besoin du moment.

Le processus est simple.

Disponible uniquement en Corée

L’expéditeur peut sélectionner un fichier et choisir la plateforme sur laquelle le fichier sera envoyé. Le destinataire peut soit saisir les quatre derniers chiffres du lien de partage, soit scanner le QR code généré pour obtenir le fichier. Le destinataire n’a pas besoin d’avoir l’application Dropship ou un compte Samsung.

Il convient de noter que l’application Dropship est actuellement disponible en Corée et que rien ne permet de savoir quand elle sera disponible dans d’autres régions. Je vous tiendrais informé dès que cela sera le cas.