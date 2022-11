L’aperçu web de Google Home est disponible mais il manque beaucoup de choses

Si vous possédez une caméra Nest et que vous mourez d’envie de l’essayer dans le cadre de l’aperçu Web de Google, c’est le moment. Rendez-vous sur home.google.com et jetez-y un œil. Préparez-vous simplement à être largement déçu et à vous rappeler qu’il s’agit bien d’un aperçu.

Il y a plusieurs raisons à cela. La première est que vous devez disposer d’une caméra prise en charge, ce qui inclut pour l’instant la Nest Cam (sur batterie et filaire), Nest Cam avec projecteur, Nest Doorbell (première génération, et le modèle filaire Gen 2), Nest Cam Indoor, et les modèles intérieurs et extérieurs de Nest Cam et Nest Cam IQ.

L’accès à Google Home pour le Web sera ensuite très simple :

Allez sur home.google.com sur votre ordinateur de bureau Connectez-vous avec le même compte Google que vous utilisez dans l’application Google Home Visualisez immédiatement les flux en direct de vos caméras Basculez entre une vue à une seule caméra et une vue multicaméra

Une fois sur le site Web, vous verrez à quel point cet aperçu est limité pour le moment. Vous êtes en mesure d’éteindre et d’allumer des appareils et de visualiser les flux de vos caméras, mais c’est tout. Il n’y a pas d’audio, et vous ne pouvez pas utiliser de microphone pour répondre à quiconque est en vue.

Vous pouvez actuellement afficher les caméras sous forme de grille, ce qui vous permet d’en voir plusieurs à la fois, ou sous forme de liste, une par une. Vous pouvez également désactiver ou activer toutes les caméras en même temps, si vous le souhaitez.

Un simple début

Si vous êtes un utilisateur actuel de Nest et que vous êtes habitué à l’expérience du navigateur sur home.nest.com, c’est définitivement clairsemé — en particulier si vous avez d’autres appareils comme un thermostat Nest, un détecteur de fumée Nest Protect ou le système de sécurité domestique Nest Secure, qui a été abandonné (mais qui est toujours opérationnel). Aucun de ces appareils n’apparaît dans la preview de Google. Et la dernière génération de sonnette Nest (qui porte le logo Google) n’apparaît pas dans l’application Nest et doit être utilisée à partir de l’application Google Home récemment remaniée ou visualisée à partir du site preview home.google.com.

Vous l’aurez compris, c’est un début au moins… si vous voulez juste voir vos caméras.