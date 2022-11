Une nouvelle fuite indique un lancement en février pour la série Samsung Galaxy S23

Mais, rien n’est concret pour le moment et il est préférable d’attendre quelques détails officiels avant de sauter aux conclusions. Malgré la menace d’une faible demande, Samsung semble très dépendant de son activité de smartphones et est susceptible d’utiliser le Galaxy S23 comme carte maîtresse pour satisfaire ses investisseurs.

Il est également révélé que la série Galaxy S23 pourrait être livrée avec un mode Léger pour économiser la batterie. Une fois activé, ce mode réduirait « modérément » les performances et économiserait de l’énergie sans nuire au taux de rafraîchissement élevé. On s’attend également à ce que le Galaxy S23 fonctionne sous Android 13 et qu’il apporte plusieurs améliorations par rapport à ses prédécesseurs.

Une récente rumeur a suggéré que le Galaxy S23 Ultra sera doté d’une caméra principale de 200 mégapixels (peut-être avec le capteur ISOCELL HP1), ainsi qu’un objectif ultra-large de 12 mégapixels, un objectif périscopique de 10 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels. Pour rappel, la présence d’un capteur photo de 200 mégapixels a fait le tour de la question depuis un certain temps maintenant. Rien n’est dit sur la configuration de la caméra des deux autres modèles, mais ceux-ci pourraient voir un changement de design autour de la bosse de la caméra arrière. Le modèle Ultra pourrait ressembler à son prédécesseur, à quelques retouches près.

Samsung se prépare maintenant pour sa série Galaxy S23 , pour laquelle nous voyons beaucoup de rumeurs ces derniers temps. C’est presque la fin de l’année 2022 et donc, nous pouvons nous attendre à ce que les smartphones soient lancés dans la première moitié de 2023, et pour essayer de confirmer cela, nous avons la fuite du calendrier de lancement de la gamme Galaxy S23. Voici ce à quoi il faut s’attendre.