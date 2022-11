Elon Musk introduit ramène la fonction de rédaction de notes longues sur Twitter

Elon Musk introduit — ou, pour être plus précis, ramène — une fonction de rédaction de notes longues sur Twitter. L’idée est de mettre fin aux tracas liés à la composition de fils de discussion en raison de la limitation des caractères ou à la publication de captures d’écran de contenus écrits ailleurs. Plus tôt dans la journée, le nouveau PDG a annoncé sur Twitter que la plateforme allait ajouter « la possibilité de joindre du texte long aux tweets ».

Twitter will soon add ability to attach long-form text to tweets, ending absurdity of notepad screenshots —Elon Musk (@elonmusk) November 5, 2022

Cette dernière annonce de fonctionnalité est plutôt surprenante. De récents rapports suggèrent qu’à la suite de la prise de contrôle par Musk, la fonctionnalité Notes — que Twitter teste depuis juin — a été mise en veilleuse pour une durée indéterminée. Déployé dans le cadre du projet Twitter Write, le système Notes offrait aux utilisateurs un éditeur de texte de base qui leur permettait de rédiger un article de 2 500 mots maximum dans un format analogue à celui d’une newsletter.

L’auteur pouvait ajouter des photos et des URL dans la note longue et la tweeter comme un article assez traditionnel. Musk indique que la fonction de texte long sera ajoutée « bientôt » à la plateforme, mais il n’a pas précisé quand elle serait déployée ni si elle serait réservée aux abonnés de Twitter Blue prêts à débourser 7,99 dollars par mois.

En réponse aux questions des utilisateurs sur la prochaine fonction de tweet longue durée et sur la possibilité de s’abonner ou de donner un pourboire à l’auteur, Musk a répondu que ce sera effectivement possible.

S’inspirer de Twitter Notes

Pour rappel, Twitter dispose déjà d’une fonction de pourboire et accepte même les dons sous forme de crypto-monnaies. En revanche, la partie abonnement est intéressante. Twitter aurait fermé sa plateforme de newsletter appelée Revue plus tard cette année. Il semble que Musk veuille reprendre la formule d’abonnement à la newsletter et la lier au format de contenu long, tout en ajoutant un système de don.

La forme que prendra l’interface utilisateur de la prochaine fonctionnalité de Twitter n’est pas claire, mais lorsqu’un utilisateur a demandé s’il s’agissait bien de Twitter Notes, Musk a répondu que ce serait « quelque chose comme ça ». Il est intéressant de noter qu’un ancien employé de Twitter travaillant avec l’équipe Twitter Blue a mentionné que Musk a licencié toute l’équipe qui a développé la fonctionnalité de Notes. Musk a en fait fermé des départements entiers et initié des réductions drastiques de la main-d’œuvre dans toute l’entreprise, tout en accélérant simultanément le développement du produit. L’entreprise travaille actuellement au retour de Vine pour s’attaquer à TikTok, ainsi qu’à une fonction de vidéo payante.