Comment Apple veut rendre Siri plus naturel ? On ne dira plus « Hey Siri » mais « Siri »

Siri fait partie intégrante de l’expérience avec les appareils Apple, y compris les iPhone et les iPad, et le géant technologique basé à Cupertino travaille depuis des années pour que l’assistant se sente aussi naturel que possible.

Évidemment, Apple n’est pas la seule entreprise à miser gros sur ce front, et Google est sans aucun doute le plus grand concurrent à l’heure actuelle. Cependant, Alexa d’Amazon prend également de l’ampleur et, dans certains cas, c’est l’assistant qui aide Apple à s’inspirer des futures améliorations apportées à Siri.

Mark Gurman, observateur d’Apple, a récemment révélé la manière dont le fabricant de l’iPhone souhaite faire en sorte que Siri se comporte davantage comme un être humain. En d’autres termes, Apple veut rendre l’interaction avec Siri encore plus simple et naturelle, et la société prévoit donc de supprimer la partie « Hey » de la commande de réveil « Hey Siri ».

À l’heure actuelle, lorsqu’un utilisateur d’Apple souhaite déclencher Siri, la première commande qu’il doit prononcer est « Hey Siri ». Évidemment, il existe plusieurs autres façons de réveiller l’assistant, notamment en appuyant sur le bouton Home sur les appareils où une telle caractéristique continue d’être disponible.

Inutile de dire qu’étant donné que Siri existe depuis si longtemps, tout semble déjà assez naturel, mais faire en sorte que l’assistant numérique se sente plus comme un être humain implique plusieurs autres étapes qu’Apple est apparemment très déterminé à adopter.

Hello « Siri »

Il s’avère qu’Apple travaille actuellement sur une amélioration essentielle sur ce front. La société souhaite donc que les utilisateurs puissent réveiller Siri en prononçant simplement son nom. En d’autres termes, dire « Hey Siri » ne serait plus nécessaire, car appeler l’assistant par son nom devrait théoriquement le déclencher.

Cependant, Apple ne serait pas la première entreprise à le faire. Alors que Google Assistant doit être déclenché par la commande « Hey Google », Alexa fonctionne à peu près de la même manière qu’Apple souhaite que Siri fonctionne également. Cela signifie que vous pouvez simplement dire « Alexa » pour réveiller l’assistant d’Amazon.

Mais, il s’avère que faire le tout est beaucoup plus difficile que la plupart des gens seraient tentés de croire. Il faut des années pour apprendre à Siri à travailler avec une commande simplifiée, et l’entreprise ne devrait pas publier cette mise à jour avant 2024. Il est possible que le travail sur ce front soit terminé plus tôt que prévu, auquel cas Siri recevrait la mise à jour en 2023, mais à ce stade, l’objectif semble être 2024.

Mieux comprendre les accents et les dialectes

Un défi particulier pour Apple est d’apprendre à l’assistant numérique à comprendre les différents accents et dialectes. Dans ce cas, la partie « Hey » a beaucoup aidé, alors attendez-vous à ce qu’Apple améliore la configuration initiale de Siri d’une manière qui permettrait à son système d’IA de détecter plus facilement lorsque les utilisateurs appellent l’assistant numérique par son nom.

Le travail sur ce front a déjà commencé, et l’expérience Siri mise à jour est apparemment poussée sur certains appareils actuellement utilisés par les employés d’Apple. De cette façon, le géant technologique de Cupertino espère pouvoir recueillir davantage de commentaires sur la façon dont les différents accents et dialectes sont utilisés pour réveiller Siri, mais bien sûr, la société a besoin de beaucoup plus de travail avant de pouvoir diffuser la mise à jour à tous les utilisateurs.

Bien sûr, une fois que le nouveau Siri sera prêt pour le prime time, il sera disponible sur tous les appareils Apple, et pas seulement sur l’iPhone.