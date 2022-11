Nanoleaf annonce des ampoules et des rampes d’éclairage compatibles avec Matter, à petit prix

Bonne nouvelle pour les amateurs d’éclairage connecté abordable enthousiasmés par la nouvelle norme Matter pour la maison connectée. Nanoleaf ajoute le support Matter à sa gamme Essentials.

Si vous avez suivi mon article sur la norme Matter pour la maison connectée, vous avez sûrement vu les coups de projecteur donnés à diverses lampes de la gamme d’éclairage Elements de Nanoleaf.

Nanoleaf a été l’un des premiers partisans de la norme Matter. Dès le début, elle s’est engagée à soutenir la norme Matter avec de nombreux composants de la gamme Elements grâce à une radio Thread intégrée.

« Nous sommes incroyablement fiers de lancer nos premiers produits d’éclairage prêts pour Matter », déclare Gimmy Chu, PDG et cofondateur de Nanoleaf. « Au cours des deux dernières années, notre équipe s’est consacrée à donner vie à ces produits, en travaillant très étroitement au sein de la Connectivity Standards Alliance et du groupe de travail Matter pour faire de cette nouvelle vision de l’interopérabilité et de la sécurité une réalité. Nous pensons que la création d’une expérience unifiée permettant à tous les appareils de fonctionner ensemble de manière transparente est le tremplin vers encore plus d’intelligence et d’automatisation, pour une expérience de maison intelligente vraiment intelligente ».

Aujourd’hui, cette même prise en charge de Matter s’applique aux options les plus abordables de Nanoleaf, sous la forme de nouvelles ampoules et bandes lumineuses Essential. Disponibles début 2023, les nouvelles ampoules Essentials — A19, GU10, BR30 et bandes lumineuses — coûteront entre 19,99 et 49,99 euros, selon que vous achetez des ampoules A19 individuelles, des kits d’éclairage ou de longues bandes lumineuses.

D’autres nouveautés en janvier

Vous pourrez vous procurer les nouvelles offres Essentials directement auprès de nos partenaires revendeurs. Si vous ne voulez pas attendre la sortie des Essentials et que vous voulez vous procurer dès maintenant des lampes Nanoleaf compatibles avec Matter, vous pouvez toujours acheter l’un des panneaux lumineux Nanoleaf Elements, Shapes, and Lines pour commencer.

Nanoleaf devrait également dévoiler un certain nombre de nouveaux produits compatibles avec Matter au CES 2023, qui contribueront à permettre une automatisation encore plus transparente de l’éclairage dans la maison.