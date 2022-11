Le Galaxy S23+ apparaît sur Geekbench avec la puce Snapdragon 8 Gen 2

by

by

L’année 2023 arrive, et avec elle, une nouvelle gamme de smartphones Galaxy S de Samsung. Jusqu’à présent, Samsung a utilisé deux SoC différents pour sa série S : les chipsets Snapdragon de Qualcomm pour les smartphones destinés au marché américain, et ses propres processeurs Exynos pour les smartphones destinés à l’Asie, à l’Europe et au Moyen-Orient. Cependant, avec le Galaxy S23, Samsung pourrait utiliser une approche différente.

Selon The Elec, Samsung utilisera principalement le chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 pour alimenter sa nouvelle gamme Galaxy S23, ce qui pourrait signifier que tous les marchés pourraient recevoir des smartphones Galaxy S23 avec le SoC Snapdragon 8 Gen 2. Les sources de The Elec affirment que le géant technologique utilisera la plateforme Exynox probablement pour équiper ses smartphones de milieu de gamme plutôt que ses fleurons.

Cependant, notez que The Elec précise que Samsung utilisera principalement le Snapdragon 8 Gen 2 dans sa gamme Galaxy S23. Alors, qu’est-ce que cela pourrait signifier ? Eh bien, malheureusement, nous ne pouvons que spéculer à ce stade. Mais, le géant sud-coréen a mentionné qu’il se prépare à lancer une nouvelle série de smartphones S qui renforcera « l’identité et l’expérience de base » de la marque Galaxy. Cela pourrait signifier que Samsung pourrait être en train de préparer des changements dans la composition de sa série S. Par exemple, le géant technologique pourrait lancer un modèle S légèrement moins véloce, équipé de puces Exynos, dans le cadre de la gamme S23.

Samsung a déjà lancé des smartphones moins puissants dans le cadre de sa série S. Un tel exemple est le Galaxy S10e, qui n’était pas aussi puissant que son grand frère, le Galaxy S10, mais était toujours un smartphone de la série S.

Ainsi, l’année prochaine, nous pourrions voir un Galaxy S23, un S23+ et un S23 Ultra alimentés par un Snapdragon 8 Gen 2 et un smartphone Galaxy S23 moins puissant alimenté par une puce Exynos. Bien sûr, encore une fois, tout n’est que spéculation.

Beaucoup de puissance sous le capot

En parlant de S23 et de Snapdragon 8 Gen 2, les gens de MySmartPrice viennent de repérer un listing du Galaxy S23+ sur Geekbench, qui révèle quelques spécifications clés sur le prochain smartphone.

Selon le listing, le smartphone portant le numéro de modèle SM-S916U sera livré avec un processeur octa-core nom de code « kalama », qui a un noyau principal cadencé à 3,36 GHz, trois cœurs cadencés à 2,02 GHz, et quatre cœurs cadencés à 2,80 GHz. Le SoC sera également équipé d’un GPU Qualcomm Adreno 740. Selon les rumeurs, le nom de code et ces spécifications appartiennent au prochain chipset Snapdragon 8 Gen 2.

Pour ceux qui sont curieux de connaître le score Geekbench du Galaxy S23+, le smartphone a réussi à obtenir 1 485 points dans le test monocoeur et 4 844 points dans le test multicoeurs. En comparaison, la version Snapdragon 8 Gen 1 du Galaxy S22+ a réussi à obtenir un score de 1 096 points dans le test monocoeur et de 3 142 points dans le test multicoeurs. Donc, nous pouvons voir que le nouveau modèle sera livré avec beaucoup plus de puissance.

Le listing montre également que le combiné sera livré avec 8 Go de RAM. Cependant, Samsung le proposera très probablement avec d’autres configurations de mémoire. En termes de logiciel, le Galaxy S23+ fonctionnera sous Android 13 dès sa sortie de la boîte.

La série Galaxy S23 devrait être annoncée en février 2023.