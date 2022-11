Le dernier sondage Twitter d’Elon Musk met les annonceurs sur la sellette

À mesure qu’Elon Musk s’enfonce dans le bourbier de la guerre culturelle, de plus en plus d’entreprises vont commencer à se poser de sérieuses questions sur la valeur de leur présence sur Twitter. Mettre les annonceurs sur la sellette de cette manière est un scénario sans issue.

Avant de commencer, soyons clairs : Twitter appartient à Elon Musk. Il en est à la fois le propriétaire et le PDG. Il peut se réveiller demain, licencier tout le monde (sauf contrainte juridique préalable) et démolir le siège social. C’est son droit légal, et ce n’est pas contesté.

Jusqu’à présent, malgré le mécontentement grondant de certains irréductibles de Twitter — et pour être honnête, les irréductibles de Twitter sont connus pour être grondants à propos de presque tout — il y a eu peu de réactions de la part des annonceurs concernant le changement de propriétaire de Twitter. Malgré d’importants changements de personnel et des modifications potentiellement importantes de la politique, les annonceurs de Twitter ont, dans l’ensemble, accepté les événements comme une agitation compréhensible à laquelle il faut s’attendre lorsqu’un grand média change de mains.