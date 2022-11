L’iPhone SE 4 pourrait en fait être doté d’un écran de 5,7 pouces

Ce n’est plus un secret qu’Apple travaille déjà sur une nouvelle génération d’iPhone SE, mais jusqu’à présent, la société est restée complètement discrète sur tout ce qui concerne cet appareil.

Les rapports les plus récents sur l’iPhone SE 4 ont suggéré que l’appareil pourrait être basé sur l’iPhone XR, et sans aucun doute, cela a beaucoup de sens. D’un autre côté, une telle approche suggère que l’appareil serait sensiblement plus grand, Apple devant à peu près abandonner les iPhone plus petits une fois pour toutes.

Mais selon l’expert en écran, Ross Young, relayé par 9to5Mac, la stratégie qu’Apple veut utiliser pour la prochaine génération d’iPhone SE n’est pas encore gravé dans le marbre. En d’autres termes, le géant technologique de Cupertino n’a pas encore décidé s’il veut que le prochain iPhone SE soit basé sur l’iPhone XR ou non.

De plus, la société n’a pas encore décidé de la taille finale de l’écran, car pour l’instant, le fabricant de l’iPhone évalue plusieurs options, notamment des écrans de 5,7 à 6,1 pouces. Deux fournisseurs sont actuellement sur la table pour l’iPhone SE 4, et une chose semble être certaine pour le moment : l’appareil utilisera certainement un panneau LCD, même si Apple envisage également des écrans OLED.

Un lancement en 2024

L’utilisation d’écrans OLED rendrait évidemment l’iPhone SE plus cher, et il ne fait aucun doute qu’Apple ne souhaite pas emprunter cette voie. L’iPhone SE doit rester une alternative plus abordable à ses grands frères plus haut de gamme, et c’est la raison pour laquelle s’en tenir à un écran LCD plus petit a du sens en fin de compte.

L’iPhone SE de nouvelle génération devrait être lancé courant 2024, donc si vous attendiez que l’appareil soit dévoilé au printemps de l’année prochaine, cela ne se produira pas, selon l’analyste.