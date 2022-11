Microsoft montre accidentellement la prochaine mise à jour Moment 2 de Windows 11

La prochaine mise à jour de Windows 11 , appelée « Moment 2 », a été accidentellement présentée dans une vidéo YouTube, qui est censée obtenir la mise à jour à venir de Photos et une meilleure barre des tâches pour les tablettes . Selon Windows Latest , une vidéo YouTube présentait Windows 11 dans un webcast mensuel, et un numéro de build a été accidentellement montré, appelé « 23003.ni_moment_directdash_dev1.221018-160′.

