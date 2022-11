Google Hangouts est officiellement mort

« Dans le cadre de la migration des conversations de Hangouts vers Google Chat, certaines conversations ou portions de conversations ne seront pas automatiquement migrées de Hangouts vers Chat. Nous enverrons un e-mail aux utilisateurs concernés avec plus d’informations vers septembre 2022. À partir du 1er novembre 2022, Hangouts sur le Web ne sera plus disponible. Si vous souhaitez conserver vos données Hangouts, nous vous encourageons vivement à utiliser Google Takeout et à télécharger une copie avant le 1er janvier 2023, date à laquelle les données Hangouts seront supprimées », explique l’entreprise.

Toutes les données resteront disponibles jusqu’au 1er janvier , date à laquelle tout sera supprimé. « Google Hangouts est mis à niveau vers Google Chat à la fin de 2022 pour ceux qui ne l’ont pas encore fait. Certaines personnes peuvent avoir déjà migré vers Google Chat et ne plus être en mesure d’utiliser Google Hangouts sur certaines plateformes », a déclaré Google dans l’annonce initiale.

Cela a été long à venir, mais il est temps de faire nos derniers adieux à Google Hangouts. Google a mis fin à Hangouts , un service qui, à un moment donné, était considéré comme la propre alternative du géant de la recherche non seulement à iMessage d’Apple, mais aussi à WhatsApp et Telegram.