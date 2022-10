Windows 11 ajoute des onglets à l’Explorateur de fichiers et des améliorations à la barre des tâches

Comme annoncé précédemment, Microsoft a ajouté quelques fonctions à la mise à jour Windows 11 Update 2022. En effet, Microsoft déploie un ensemble de mises à jour de Windows 11 qui apportent un certain nombre de nouvelles fonctionnalités qui n’étaient auparavant disponibles que pour les membres du programme preview Windows Insider.

La mise à jour sera répertoriée plus tard dans la base de connaissances sous KB5019509 et est une mise à jour optionnelle avec de nouvelles fonctionnalités. À l’origine, ces nouveautés devaient déjà démarrer avec la mise à jour des fonctionnalités du mois dernier, mais l’équipe Windows a ensuite eu besoin d’un peu plus de temps pour les tester.

« Nous sommes heureux de pouvoir tenir notre promesse de vous offrir de toutes nouvelles expériences avec Windows 11. Ces nouvelles fonctionnalités et expériences seront disponibles dès aujourd’hui dans une preview optionnelle non liée à la sécurité et dans un déploiement progressif par notre technologie de maintenance et de nouvelles applications par les mises à jour du Microsoft Store, afin que vous puissiez profiter des dernières expériences Windows dès que ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles », a déclaré Microsoft.

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 prend enfin en charge les onglets, il est plus facile de partager des fichiers avec des appareils proches, et Microsoft rétablit la prise en charge de l’ouverture du gestionnaire des tâches de Windows par un clic droit sur la barre des tâches pour ouvrir un menu contextuel.

Si ce raccourci du gestionnaire de tâches vous semble familier, c’est parce qu’il était disponible dans les précédentes versions de Windows, mais Microsoft l’a supprimé lors du lancement de Windows 11. Les utilisateurs n’étaient pas contents, et la fonctionnalité est maintenant de retour.

Quelques fonctionnalités ajoutées

Voici quelques-unes des nouvelles fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs de Windows 11 à partir d’aujourd’hui :

Les onglets de l’explorateur de fichiers : Vous pouvez basculer entre les onglets pour voir différentes vues sans ouvrir plusieurs fenêtres. Vous pouvez également épingler les fichiers fréquemment consultés dans la section Favoris

Actions suggérées : Windows propose des suggestions pour certains types d’actions en fonction de ce que vous faites avec votre ordinateur. Par exemple, si vous mettez en surbrillance un numéro de téléphone ou une date, Windows peut proposer une fenêtre contextuelle vous demandant si vous souhaitez passer un appel vocal ou vidéo ou programmer un rendez-vous

Barre des tâches flottante : Si vous épinglez plus d’applications dans la barre des tâches qu’il n’est possible d’en placer sur l’écran, vous verrez apparaître un ensemble de trois points sur lesquels vous pouvez cliquer pour afficher une barre des tâches flottante, qui présente toutes les icônes des applications qui ne sont pas visibles dans la vue principale de la barre des tâches

Raccourci du gestionnaire de tâches depuis la barre des tâches : Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre des tâches et un menu s’affiche pour vous demander si vous souhaitez ouvrir les paramètres de la barre des tâches ou le gestionnaire des tâches de Windows

Partage : L’expérience de partage de Windows permet désormais de découvrir davantage de périphériques s’ils sont à proximité. Vous pouvez partager des fichiers depuis le bureau, l’Explorateur de fichiers, l’application Photos, l’outil de découpage, l’application Xbox ou d’autres applications

Microsoft indique qu’elle déploiera également une nouvelle version de l’application Photos pour Windows 11 d’ici la fin du mois d’octobre, avec une nouvelle expérience Souvenirs qui fait resurgir les photos enregistrées sur OneDrive. Et, comme annoncé précédemment, l’application Photos pourra se connecter à iCloud à partir de novembre, ce qui permettra aux utilisateurs d’iPhone ou d’autres appareils Apple de visualiser leurs images iCloud sur un PC sous Windows 11 avec l’application Photos native.