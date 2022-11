Elon Musk confirme enfin qu’il est le nouveau PDG de Twitter

Le personnel de Twitter semble promis à un tour de montagnes russes après le rachat de l’entreprise par le milliardaire entrepreneur Elon Musk. S’ils gardent leur emploi, bien sûr. Nous savons déjà qu’après avoir pris le contrôle de la société à la fin de la semaine dernière dans le cadre d’une transaction d’une valeur de 44 milliards de dollars, Musk n’a pas perdu de temps pour mettre à la porte le PDG de Twitter, Parag Agrawal, et le directeur financier de la société, Ned Segal.

Un récent dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission révèle également que Musk a renvoyé l’ensemble du conseil d’administration de Twitter, le laissant avec le titre de « seul directeur », alors qu’un annuaire de l’entreprise consulté par le Washington Post mentionne Musk comme PDG. Le conseil d’administration renvoyé par Musk comprenait Agrawal, Bret Taylor, Omid Kordestani, David Rosenblatt, Martha Lane Fox, Patrick Pichette, Egon Durban, Fei-Fei Li et Mimi Alemayehou.

Cette décision signifie que Musk, 51 ans, dirige désormais non seulement Twitter, mais aussi Tesla, SpaceX et The Boring Company.

My title is Chief Twit right there in the bio. No idea who the CEO is.

—Elon Musk (@elonmusk) October 30, 2022