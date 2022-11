Une fuite improbable affirme que le Galaxy S23 pourrait être annoncé en décembre

Samsung a récemment commencé le déploiement d’Android 13 pour le Galaxy S22, mais il va sans dire que tous les regards sont déjà tournés vers la prochaine génération de flagships censée être lancée dans quelques mois seulement.

La société sud-coréenne restant très discrète sur tout ce qui concerne le Galaxy S23, il va sans dire que les rumeurs indiquent diverses dates de sortie pour ce modèle très attendu. Nous savons depuis un certain temps que Samsung veut lancer le nouveau smartphone plus tôt que d’habitude, mais jusqu’à présent, les fuites les plus précoces sont allées jusqu’à la mi-janvier.

Cependant, une affiche de OreXda indique un scénario très improbable. Selon cette fuite, Samsung pourrait avoir l’intention d’annoncer la gamme Galaxy S23 le 23 décembre et de lancer les ventes le 6 janvier.

Cette information semble provenir de la société de télécommunications sud-coréenne KT Corporation et comprend des images qui correspondent aux rendus des Galaxy S23 et S23+ précédemment divulgués, qui avaient révélé que ces deux modèles se débarrasseraient de leur bloc caméra pour adopter un look analogue au Galaxy S22 Ultra. Les nouvelles images semblent également être des rendus et non des photos officielles.

Peu probable

En d’autres termes, l’annonce serait faite plus tard dans l’année, tandis que les premiers clients recevront le smartphone au début de 2023. C’est beaucoup plus tôt qu’auparavant. L’année dernière, Samsung a annoncé le Galaxy S22 le 9 février, tandis que ceux qui ont précommandé l’appareil l’ont reçu à partir du 25 février.

Néanmoins, cette année, le Galaxy S23 pourrait être annoncé beaucoup plus tôt, bien qu’une annonce fin décembre n’ait pas beaucoup de sens. En effet, le tout se déroulerait au moment où tout le monde se prépare pour Noël, et un événement le 23 décembre ne recevrait pas autant d’attention que le flagship de Samsung le mériterait en premier lieu.

Quelques informations sur les caractéristiques

En fait, il est davantage probable que Samsung annonce le Galaxy S23 au début du mois de janvier, et que les ventes démarrent quelques semaines plus tard. Mais bien sûr, Samsung n’a rien dit sur le calendrier qu’elle a en tête pour la nouvelle gamme, alors prenez tout avec des pincettes pour l’instant.

Selon les rumeurs, la série Galaxy S23 sera alimentée par le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Le Galaxy S23 Ultra sera très probablement doté d’une caméra principale de 200 mégapixels et un présumé échantillon suggère qu’il s’agira d’une amélioration considérable par rapport au capteur photo de 108 mégapixels du Galaxy S22 Ultra, qui est également très impressionnant.

Les Galaxy S23 et S23+ pourraient être dotés de batteries plus grandes que leurs prédécesseurs mais ne devraient plus avoir de nouvelle caméra frontale.