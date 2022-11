Le MediaTek Dimensity 9200 sera annoncé le 8 novembre

Selon Digital Chat Station , le prototype du Dimensity 9200 utilise une architecture CPU à triple cluster comprenant 1 x ARM Cortex-X3 avec des cœurs principaux cadencés à 3,05 GHz, des cœurs performants à 2,85 GHz et des cœurs efficaces à 2,0 GHz qui pourraient être 3 x Cortex-A715 et 4 x Cortex-A510. Comme il ne s’agit que d’un prototype, la vitesse d’horloge pourrait varier dans la version finale.

Il y a quelques jours, Ice Universe a publié le benchmark Basemark du GPU Immortalis G715 MC11 qui a révélé 328 fps dans le benchmark ES 3.0 1080p et 228 fps dans le benchmark ES 3.1 1080p. Ces résultats sont comparables à ceux du Snapdragon 8 Gen2, selon la source, et dépassent les performances du GPU de l’Apple A16 Bionic.

Après les rumeurs, MediaTek a officiellement confirmé le lancement de son prochain flagship Dimensity SoC lors d’un événement en Chine le 8 novembre . L’entreprise se demande comment définir le nouveau flagship de nouvelle génération ? Les performances de pointe et la consommation d’énergie ultra-faible ? Ou l’expérience de jeu ultime et le festin audiovisuel ?