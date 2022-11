L’iPhone 15 Pro pourrait faire l’impasse sur cette mise à niveau de la caméra

L’iPhone 15 Pro a fait la une de l’actualité ces derniers temps, nous donnant une idée de ce que nous pourrions voir dans les modèles Pro de l’année prochaine, qui sont désormais au centre des préoccupations d’Apple. La dernière rumeur qui nous est parvenue concerne une mise à niveau de la caméra, qui pourrait ne pas se révéler vraie après tout, selon le célèbre analyste Ming-Chi Kuo.

Kuo a suggéré que l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max ne seront pas dotés d’un objectif 8P (objectif à 8 éléments), comme le laissait entendre la rumeur. Il y a des chances que ces modèles Pro pour 2023 s’en tiennent à l’objectif 7P, présent sur les modèles iPhone 14 Pro.

I think the rumored iPhone 15 Pro series’s adoption of an 8P lens won’t likely come true. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 30, 2022

Pour ceux qui ne le savent pas, le terme « 8P » fait référence au nombre d’éléments dans un objectif et une augmentation de ce nombre signifierait une qualité d’image meilleure et plus claire. Comme cela pourrait ne pas être le cas, nous n’aurons peut-être pas de mise à niveau majeure de la caméra primaire l’année prochaine.

Cependant, une précédente rumeur laisse entendre la présence d’un objectif périscope. Pour rappel, la même chose avait été évoquée l’année dernière. Cela se traduirait par un meilleur zoom optique et même des capacités de zoom numérique. Cependant, la prédiction de Kuo laisse entendre qu’il sera réservé à l’iPhone 15 Pro Max uniquement. Si cela se produit, cela aiderait Apple à différencier davantage les modèles Pro. Cela dit, les modèles iPhone 16 Pro et 16 Pro Max de 2024 seraient tous deux dotés d’un objectif périscopique.

Si ce n’est pas un objectif 8P, on peut s’attendre à d’autres améliorations de la caméra pour les modèles iPhone 15 Pro et même pour l’iPhone 15 non Pro. En outre, l’iPhone 15 Pro serait doté de la plus grande quantité de RAM jamais vue sur un iPhone. Il pourrait être équipé de 8 Go de RAM. L’appareil devrait également être doté de boutons de volume et d’alimentation non physique. Cela fonctionnera comme le bouton Home de l’iPhone 7 et donnera le retour d’information nécessaire et la sensation d’appuyer sur un bouton.

Passage à l’USB-C

Un autre changement intéressant devrait être l’inclusion de l’USB-C, ce qui a été récemment confirmé par Greg Joswiak, cadre d’Apple. Ce changement intervient après que l’Union européenne a imposé l’adoption du port USB Type-C d’ici 2024.

Il reste à voir si ce qui précède se concrétise. Comme il est trop tôt pour obtenir une réponse, il est préférable d’attendre que plus de détails arrivent. Par conséquent, restez à l’écoute pour plus de détails sur la gamme d’iPhone 15 de 2023.