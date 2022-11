Voici la Huawei Watch GT Cyber avec un design détachable

Parallèlement au smartphone pliable Pocket S, Huawei a également présenté la Watch GT Cyber, une smartwatch unique au design détachable. Celle-ci vous permet de retirer le cadran du boîtier avec la couronne rotative et le bracelet juste en le poussant, de sorte que vous pouvez changer de boîtier selon l’occasion.

À première vue, la Huawei Watch GT Cyber ressemble à une smartwatch ordinaire, mais elle est bien plus que cela. La montre permet aux utilisateurs de remplacer la coque extérieure, donnant la possibilité de personnaliser complètement l’apparence du design avec un mécanisme innovant.

Il existe un modèle Urban avec une lunette en nano-céramique microcristalline, un boîtier en acier inoxydable 316 L et un bracelet en caoutchouc. Elle est uniquement disponible en noir. Le modèle Fashion possède un boîtier et un bracelet analogues, mais il est disponible dans les couleurs Moonlight White et Sea Blue. L’édition Sports possède une lunette et un boîtier en fibre composite renforcée et un bracelet en caoutchouc. Elle est proposée dans les coloris Midnight Black et Sky Grey.

En ce qui concerne la smartwatch elle-même, elle est dotée d’un écran circulaire AMOLED de 1,32 pouce avec une résolution de 466 x 466 pixels et une densité de pixels de 352 ppp. La montre elle-même est assez légère, et elle est assez compacte, ce qui la rend excellente pour les personnes ayant des poignets plus ou moins grands.

La Huawei Watch GT Cyber n’est actuellement disponible qu’en Chine, et naturellement, la montre fonctionne avec le logiciel HarmonyOS de la société. La montre prend en charge plus de 100 modèles sportifs et dispose des derniers capteurs pour aider à suivre le sommeil, la fréquence cardiaque, le suivi de la SPO2 et d’autres activités de fitness et de santé. Elle dispose d’un GPS intégré, de la technologie NFC et du Bluetooth pour se connecter aux smartphones.

L’autre point positif de la Watch GT Cyber est qu’elle ne dépend pas de stations de charge bizarres et fonctionne avec n’importe quel chargeur Qi. Huawei affirme que la Watch GT Cyber peut durer jusqu’à 4 jours en cas d’utilisation intensive, tandis que les utilisateurs modérés peuvent tenir environ 7 jours sur une seule charge. C’est impressionnant, et cela devrait assurer la tranquillité d’esprit de la plupart des utilisateurs, car elle ne nécessitera pas de charge quotidienne.

Spécifications

Voici les spécifications complètes de la montre :

Écran AMOLED de 1,32 pouce d’une résolution de 466 x 466 pixels

Compatible avec HarmonyOS 2 ou ultérieur, Android 7,0 ou ultérieur, iOS 9,0 ou ultérieur

Capteurs : accéléromètre, gyroscope, géomagnétique, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de pression atmosphérique

Microphone et haut-parleur pour les appels en Bluetooth

Résistant à l’eau et à la poussière (50 m)

Plus de 100 modes d’entraînement avec détection automatique des exercices pour les 6 types d’entraînement les plus courants, suivi du sommeil, suivi de la fréquence cardiaque, suivi de la SpO2

Dimensions : 47,4 × 44,4 (Urban et Sports)/45,6 × 45,6 (Fashion) × 10,2 mm ; Poids : 77 g (Urban)/59 g (Sports)/58 g (Fashion)

Connectivité : Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4 GHz, GPS, NFC

Batterie de 292 mAh offrant jusqu’à 7 jours d’utilisation normale et 4 jours en cas d’utilisation intensive

Prix et disponibilité

Le prix de la Huawei Watch GT Cyber est de 1288 yuans (environ 180 euros) pour la version Sports et les versions Fashion et Urban Pioneer coûtent 1488 yuans (environ 210 euros). Les étuis peuvent être achetés séparément respectivement pour 199 yuans (environ 30 euros) et 399 yuans (environ 55 euros).

Boîtier remplaçable, les autres fabricants devraient prendre note

Ce qui rend la Watch GT Cyber unique, c’est que la smartwatch elle-même est séparée du boîtier. Cela signifie que le châssis circulaire peut s’intégrer parfaitement dans les étuis sélectionnés et supportés, offrant ainsi un nouveau look unique qui peut être modifié en fonction des activités que vous souhaitez pratiquer.

Par exemple, si vous êtes sur le point de sortir avec des amis, vous pouvez choisir un modèle plus décontracté, mais vous pouvez aussi opter pour un modèle robuste pour la randonnée ou un étui léger pour d’autres activités sportives. Les possibilités sont infinies.

La plupart des smartwatches permettent aux utilisateurs de changer le visage de la montre, mais beaucoup ont des options limitées, à moins qu’il ne s’agisse d’une Apple Watch ou d’une smartwatch Android fonctionnant sous Wear OS 3. Si les fabricants se sont améliorés au fil des ans, le nombre d’options reste limité sur les smartwatches fonctionnant sous d’autres systèmes d’exploitation. Les utilisateurs n’ont généralement que la possibilité d’acheter des étuis ou des bracelets tiers pour personnaliser l’apparence de leurs appareils.

L’approche de Huawei en matière de personnalisation est l’une des meilleures que nous ayons vues à ce jour, et elle offre le meilleur des deux mondes.