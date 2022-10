Apple confirme que l’iPhone va passer à un port USB-C

Apple « devra se conformer » au mandat de l’Union européenne, qui veut que tous les smartphones passent à la recharge USB-C. C’est ce qu’aurait déclaré mardi Greg Joswiak, chef du marketing du fabricant de l’iPhone. Cette déclaration confirme indirectement que les iPhone abandonneront effectivement le port Lightning, propriété d’Apple, pour un connecteur USB-C à l’avenir.

Mark Gurman de Bloomberg rapporte que le changement pourrait intervenir dès l’année prochaine, ce qui signifierait que l’iPhone 15 pourrait être le premier smartphone d’Apple à prendre en charge la recharge USB-C. En attendant, le mandat de l’UE n’entre en vigueur qu’en 2024.

Apple’s Craig Federighi and Greg Joswiak (@gregjoz) join @JoannaStern at #WSJTechLive to discuss products, privacy and power at the tech giant https://t.co/fNo2JGwMB4 https://t.co/aGrTlZrUo4

— The Wall Street Journal (@WSJ) October 26, 2022