WhatsApp lance une bêta des messages à soi-même et une discussion de groupe avec photos de profil

Suite à la publication de la mise à jour 2.22.24.2 de la version bêta de WhatsApp pour Android, WhatsApp lance un test mineur en envoyant des « messages à soi-même » à un petit nombre de bêta-testeurs, ainsi que l’option de chat de groupe avec photo de profil.

Suite à la dernière mise à jour de l’application Android, certains bêta-testeurs ont remarqué que WhatsApp mettait désormais en avant ce chat en mettant « message à soi-même » comme légende du chat, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. L’envoi de messages à votre numéro de téléphone personnel reste inchangé. WhatsApp utilise une légende distincte pour mettre en évidence le message utilisant votre numéro de téléphone.

En outre, certains bêta-testeurs ont pu remarquer une meilleure synchronisation des messages dans le chat avec leur propre numéro de téléphone depuis un certain temps. Et, si vous envoyez un message dans le chat avec votre numéro de téléphone, il sera toujours synchronisé avec vos autres appareils liés puisque le multi-appareil n’est plus non supporté.

Dans les discussions de groupe, WhatsApp publie les photos de profil des utilisateurs du groupe. La meilleure façon de savoir si la fonctionnalité est activée pour votre compte, comme on le voit dans cette capture d’écran, est de créer un groupe. Ces images aident les membres du groupe à reconnaître d’autres personnes portant le même nom.

En outre, si le membre du groupe n’a pas de photo de profil ou si celle-ci est masquée en raison de ses paramètres de confidentialité, la photo de profil vide par défaut s’affiche. La photo de profil vide par défaut a toujours été colorée avec la couleur du nom du contact.

En ce qui concerne la disponibilité des fonctions « Messages à soi-même » et « Photo de profil dans les groupes », la bêta de WhatsApp pour les bêta-testeurs Android 2.22.24.2 et iOS 22.23.0.70 est en cours de déploiement, et il faudra probablement un certain temps avant que tous les utilisateurs puissent y accéder.