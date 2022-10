Redmi affirme que son nouveau téléphone peut être rechargé en 9 minutes à 210 W

La sous-marque Redmi de Xiaomi est surtout connue pour ses appareils abordables et dotés de nombreuses fonctionnalités qui se vendent en masse sur les marchés émergents comme l’Inde et la Chine. La gamme de smartphones Note de la société a historiquement bien fonctionné sur ces marchés et se classe souvent parmi les smartphones les plus populaires.

L’une des raisons de la popularité massive des appareils Redmi dans ces pays est le rapport qualité-prix qu’ils offrent. La plupart des appareils de la gamme de milieu de gamme de Redmi offrent une qualité d’appareil photo décente, sont équipés d’un processeur suffisamment rapide et reçoivent régulièrement des mises à jour logicielles. Dans certains domaines, ces smartphones de milieu de gamme surclassent même les smartphones phares.

Prenez le cas de la charge rapide. Alors que même les derniers iPhone plafonnent à 20 W et que le smartphone Samsung le plus rapide plafonne à 45 W, il est courant qu’un smartphone Redmi, même vieux de deux ans, dispose d’une charge rapide de 30 W. La bataille pour le smartphone offrant la charge la plus rapide a atteint son apogée en 2021 lorsque Xiaomi a annoncé pour la première fois son Redmi 11 T Pro avec une charge rapide de 120 W. L’ennemi juré de Xiaomi, OPPO, a amélioré ce record quelques mois plus tard en annonçant sa norme de charge SuperVOOC de 150 W — qui a finalement été intégrée aux variantes internationales du OnePlus 10 T.

Ces vitesses de charge ultra-rapides permettent à ces entreprises de faire des déclarations extravagantes sur les capacités de charge rapide de leurs smartphones. Par exemple, OnePlus, la marque sœur d’OPPO, a affirmé que son smartphone OnePlus 10T pouvait être entièrement chargé en 19 minutes à l’aide de son chargeur rapide de 150 W. Déterminé à reprendre la couronne de la charge rapide, Xiaomi a récemment annoncé le lancement d’un nouveau smartphone qui prend en charge une époustouflante vitesse de charge de 210 W.

Le Redmi Note 12 Discover Edition est un smartphone de milieu de gamme qui utilise la puce MediaTek Dimensty 1080. Le titre de gloire du Discover Edition est sa batterie de 4 300 mAh qui peut être chargée de 0 % à 100 % en seulement 9 minutes avec un chargeur de 210 W. Xiaomi a dû apporter plusieurs modifications à la conception du smartphone pour permettre cette fonctionnalité.

Des modifications pour un tel support

Pour commencer, le smartphone utilise trois puces de charge différentes de 100W pour gérer la charge et permettre une dissipation optimale de la chaleur. Xiaomi a également utilisé une batterie à deux cellules 10C dont la structure a été revue et qui est fabriquée selon un nouveau procédé de fabrication. Le chargeur 210W fourni avec le smartphone utilise une conception double GaN (nitrure de gallium) pour améliorer la densité de puissance. Même le câble de charge a été modifié pour répondre aux spécifications de 10,5 A et sa capacité de transport de courant a été augmentée de 75 %.

En plus des vitesses de charge fulgurantes, les spécifications de la caméra du Redmi Note 12 semblent également impressionnantes. Le smartphone est le premier à utiliser le capteur d’image HPX 200 mégapixels de Samsung. Il peut capturer des images dans des résolutions de 12,5 mégapixels, 50 mégapixels et 200 mégapixels. L’objectif primaire prend également en charge la stabilisation optique de l’image (OIS). En plus du capteur primaire de 200 mégapixels, le Redmi Note 12 Discovery Edition dispose également d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels, d’une caméra macro de 2 mégapixels et d’une caméra frontale de 12 mégapixels. L’écran full HD de 6,67 pouces utilisé sur l’appareil prend en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Xiaomi a confirmé que le Redmi Note 12 Discovery Edition sera mis en vente en Chine à partir du 30 octobre au prix de 2 399 RMB (330 euros).