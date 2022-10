Le lancement de la série Realme 10 est confirmé pour le mois prochain

Realme s’apprête à rafraîchir sa série de numéros avec le lancement de la gamme Realme 10. La société a confirmé que la prochaine série Realme 10 sera lancée en novembre pour succéder à la série Realme 9. La série serait basée sur trois « technologies majeures qui font un bond en avant ».

Un récent tweet de Realme Global, puis du VP de la société, Madhav Sheth, confirme que la série Realme 10 arrive enfin le mois prochain, avec un accent sur les performances, le design et l’affichage.

Le tweet de Sheth comprend trois images comme représentants des trois principales technologies de bond en avant, dont l’une donne un aperçu du design du Realme 10. On peut s’attendre à ce que les smartphones présentent un design à bords plats avec quelques sensations premium. Les smartphones Realme 10 pourraient ressembler aux smartphones iQOO Z6. En dehors de cela, tout est caché pour l’instant.

The 3 major leap-forward technologies are Performance, Design & Display 🤓 Did you get them right? And yupp, the new #realme Number Series will be launched in Nov!! Hit the 💛 if you can’t wait. https://t.co/CrZLrAGPr9

