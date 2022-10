La série Redmi Note 12 est dotée d’une capacité de charge rapide de 210 W

Après de nombreuses fuites, Xiaomi a finalement rendu officielle la série Redmi Nore 12 en Chine. La série d’entrée et de milieu de gamme succède à la gamme Redmi Note 11 et se compose du Redmi Note 12 standard, du Redmi 12 Pro et du Redmi 12 Discovery Edition.

Redmi Note 12

Xiaomi a également présenté le Redmi Note 12 5G, le modèle d’entrée de la gamme. Il dispose d’un écran Samsung GOLED de 6,67 pouces avec une résolution full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz, et est alimenté par le SoC Snapdragon 4 Gen 1 avec jusqu’à 8 Go de RAM. Il dispose d’une caméra frontale de 8 mégapixels à l’intérieur d’un poinçon.

Le smartphone dispose d’une caméra arrière de 48 mégapixels avec le capteur de profondeur de 2 mégapixels, un scanner d’empreintes digitales incrusté sur le côté et embarque une batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec le support de la charge rapide de 33 W.

Le Redmi Note 12 5G est disponible en noir, blanc et bleu, au prix de 1 199 yuans (environ 165 euros) pour 4 Go de RAM et 128 Go de stockage et 1 599 yuans (environ 220 euros) pour le modèle 8 Go + 256 Go. Il est disponible à la commande et sera mis en vente en Chine à partir du 31 octobre.

Redmi Note 12 Pro et Pro+

En outre, les smartphones Redmi Note 12 Pro et Note 12 Pro+ ont été annoncés lors de l’événement. Ceux-ci sont dotés d’un écran OLED de 6,67 pouces d’une résolution full HD+ prenant en charge la technologie Dolby Vision, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz, une gradation PWM haute fréquence de 1 920 Hz et un cadre inférieur ultra étroit de 2,9 mm.

Ce sont les premiers smartphones à être alimentés par le SoC Dimensity 1080 avec jusqu’à 12 Go de RAM, ont 3 000 mm² de dissipation thermique par refroidissement liquide VC. Le Redmi Note 12 Pro est doté d’un capteur Sony IMX766 de 50 mégapixels avec OIS et le Note 12 Pro+ est le premier smartphone à disposer d’un capteur Samsung HMX de 200 mégapixels de 1/1,4 pouce et 2,24 μm avec un binning pixels 16-en-1. Il dispose également de l’OIS et d’un objectif 7 P. Ces derniers disposent d’une caméra ultra-large de 8 mégapixels, et d’une caméra macro de 2 mégapixels.

Ils sont équipés d’une batterie de 5 000 mAh. Le Note 12 Pro dispose d’un système de charge rapide de 67 W qui peut charger jusqu’à 50 % en 15 minutes et jusqu’à 100 % en 46 minutes. Le Note 12 Pro+ est doté d’un système de charge rapide de 120W, de la puce Surging P1 qui peut charger jusqu’à 100 % en 19 minutes avec le chargeur GaN de 120W fourni.

Redmi Note 12 Discovery Edition

Le Redmi Note 12 Discovery Edition a une batterie de 4 300 mAh avec une charge de 210 W qui peut charger jusqu’à 100 % en 9 minutes et est livré avec un chargeur GaN 210 W double 10,5 A qui prend en charge la charge rapide QC3+/PD2.0/PD3.0. Les autres spécifications sont les mêmes que celles du Redmi Note 12 Pro+.

Pour parvenir à une telle puissance de charge rapide, la conception du smartphone, de la cellule de batterie, du chargeur et même du câble de charge rapide a été entièrement revue. Trois puces de charge rapide de 100 W sont utilisées et sont réparties selon une disposition en aile, ce qui réduit la production de chaleur et maximise le temps de charge rapide à haute puissance.

Il utilise une batterie à deux cellules 10C, et présente une conception structurelle et des matériaux optimisés, construits à l’aide d’un nouveau processus de fabrication.

Tous les modèles sont dotés d’un dos en verre. Le Redmi Note 12 Pro est également proposé dans une nouvelle couleur violette qui utilise un traitement de profondeur de niveau nanométrique pour intégrer de manière transparente 900 milliers de motifs de sable et 1632 halos de tailles différentes sous une superposition de 4 couches, présentant une texture de rêve mêlant les niveaux de réalité et d’illusion.

Prix et disponibilité

Le prix du Redmi Note 12 Pro est de 1 699 yuans (environ 235 euros) pour 6 Go + 128 Go, 1799 yuans (environ 250 euros) pour 8 Go + 128 Go, 1999 yuans (environ 280 euros) pour 8 Go + 256 Go et 2199 yuans (environ 305 euros) pour le modèle 12 Go + 256 Go. Le Redmi Note 12 Pro+ est proposé au prix de 2 199 yuans (environ 305 euros) pour le modèle 8 Go + 256 Go et de 2399 yuans (environ 330 euros) pour le modèle 12 Go + 256 Go.

Le Redmi Note 12 Discovery Edition est proposé au prix de 2 399 yuans (environ 330 euros) pour le modèle simple 8 Go + 256 Go. Ces smartphones seront mis en vente à partir du 31 octobre. Aucun détail sur le déploiement mondial pour le moment.