Le DJI Mavic 3 Classic serait un nouveau drone bon marché avec une caméra Hasselblad

Juste au moment où vous pensiez pouvoir faire quelques économies, DJI lâche négligemment un nouveau teaser pour ce qui semble être son prochain drone — et les rumeurs suggèrent que son événement « Explore Vivid » verra l’arrivée d’une version moins chère de son produit phare, le DJI Mavic 3.

Le lancement du DJI Mavic 3 Classic est prévu pour le 2 novembre à 15 heures, heure de Paris. Et le gros indice qu’il pourrait s’agir d’un nouveau Mavic est l’objectif de la caméra dans le teaser. Elle semble identique à la caméra Hasselblad du DJI Mavic 3, mais sans le téléobjectif et la marque. Et cela correspond à certaines récentes fuites qui suggèrent un DJI Mavic 3 Classic est en route pour donner aux fans de drone un moyen plus abordable de posséder une caméra Micro Four Thirds volante.

Évidemment, si le Mavic 3 Classic arrive à un prix compétitif, il pourrait rapidement se hisser au sommet des meilleurs drones du marché.

Le DJI Mavic 3 Classic est en fait, du moins selon sa fiche technique, presque à 100 % identique au DJI Mavic 3 normal. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus, si le Mavic 3 et le Mavic 3 Cine se vantent de deux capteurs, DJI intègrera dans le Mavic 3 Classic uniquement le capteur de 20 mégapixels de la caméra principale, connu des deux autres modèles. Le téléobjectif supplémentaire a donc été purement et simplement supprimé.

Sa caméra Four Thirds de 20 mégapixels est excellente et bien plus grande que le capteur CMOS de 1/1,3 pouce du Mini 3 Pro. Cela signifie qu’il gère très bien le bruit à des niveaux ISO élevés, ce qui en fait un appareil idéal pour les prises de vue dans des conditions sombres. La caméra du Mavic 3 dispose également d’une ouverture réglable, ce qui vous permet de modifier l’exposition en plein vol.

Encore des inconnus

Avec un champ de vision de 84 degrés, une distance focale équivalente de 24 millimètres et un diaphragme f/2.8-11, le capteur de la caméra est extrêmement performant. Le capteur peut faire la mise au point à partir d’une distance d’un mètre du sujet de la photo et fournit une résolution photo maximale de 5 280 x 3 956 pixels.

Il s’agit d’un grand capteur Four-Thirds avec lequel il est possible d’enregistrer des vidéos 5.1K avec jusqu’à 50 images par seconde. Les vidéos 4K sont possibles avec un maximum de 120 images par seconde, tandis qu’en résolution full HD, on atteint jusqu’à 200 fps. Les ISO sont indiqués de 100 à 6 400 et il y a un zoom numérique avec un agrandissement maximal de trois fois.

En outre, le DJI Mavic 3 Classic devrait garder la même batterie de 77 Wh de ses grands frères et devrait ainsi atteindre une durée de vol maximale de 46 minutes.

DJI veut proposer le Mavic 3 Classic dans une série de variantes différentes. Outre les packs standard habituels comprenant le drone avec des accessoires limités, le bundle avec la télécommande RC jointe ainsi que le bundle Fly More avec divers accessoires, une variante est également prévue, dans laquelle le drone est commercialisé sans télécommande ni aucun accessoire.