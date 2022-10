Elon Musk se présente au siège de Twitter avec ... un évier

Avec la date limite de fin de semaine pour conclure l’accord et l’apparition surprise de Musk au siège de Twitter mercredi, il semble que l’acquisition soit pratiquement dans la poche. Si c’est le cas, dans les jours et les semaines à venir, nous devrions commencer à avoir une idée claire de la manière dont Twitter va évoluer sous la direction de Musk.

Plus largement, de nombreux membres de la communauté Twitter, qui compte environ 23 o millions d’utilisateurs, craignent que Musk ne donne suite à ses précédents commentaires et ne réduise la modération du contenu sur la plateforme, ce qui pourrait entraîner une augmentation des contenus offensants ou problématiques sur le service.

Quatre heures après s’être présenté au bâtiment, on ne savait toujours pas si l’arrivée de Musk était censée confirmer que son acquisition de Twitter avait finalement abouti, les représentants de Musk et de Twitter n’ayant fait aucun commentaire officiel à ce sujet jusqu’à présent. Plusieurs heures après son arrivée au siège, Musk a tweeté qu’il avait « rencontré beaucoup de gens sympas chez Twitter aujourd’hui », mais si les récentes informations s’avèrent exactes, environ trois quarts d’entre eux pourraient bientôt se retrouver au chômage.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7