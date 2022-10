Apple brille en Chine malgré un marché en déclin

by

by

De nouvelles données partagées par Canalys pour la Chine montrent qu’au troisième trimestre de l’année, le marché des smartphones a diminué de 11 % en glissement annuel, toutes les entreprises sauf une enregistrant de fortes baisses. Et, cette entreprise est évidemment Apple.

La plus forte baisse a été enregistrée par OPPO, puisque les ventes de l’entreprise sont passées de 16,5 millions d’unités au troisième trimestre de 2021 à pas moins de 12 millions d’unités cette année. Cela signifie que les ventes ont baissé de 27 %, et que la part de marché de OPPO s’est également effondrée, passant de 21 % à 17 %.

Vivo, leader du marché, reste le numéro un en Chine malgré une baisse de 23 %. L’entreprise a réussi à vendre 14,1 millions d’unités au deuxième trimestre, contre 18,3 millions d’unités à la même période l’an dernier.

La seule entreprise qui défie les tendances du marché est Apple, puisque ses ventes ont bondi de 8,3 millions d’unités à 11,3 millions d’unités. Cela représente une augmentation de 36 % et une hausse de la part de marché de 11 % à 16 %.

« Apple a connu une croissance remarquable en Chine continentale au troisième trimestre », a déclaré Amber Liu, analyste chez Canalys.

« Son lancement annuel est très attendu par les consommateurs et les canaux de distribution et la forte demande pour la série d’iPhone 14 Pro a contribué à la performance globale d’Apple. Cependant, la demande terne de la série iPhone 14 a envoyé un signal fort indiquant que même Apple n’est pas complètement isolé de la faible demande des consommateurs de Chine continentale. Sous l’assaut de la concurrence des fournisseurs Android, Apple a dû concéder à adopter des promotions agressives de ses éditions d’entrée de gamme et de ses appareils de génération précédente, notamment dans la fourchette de prix de 5000 à 6000 RMB ».

Les performances d’Apple sur le marché devraient rester solides dans les mois à venir, d’autant que les iPhone 14 Pro et Pro Max se vendent comme des petits pains. En revanche, l’iPhone 14 standard et le tout nouveau Plus n’enregistrent que des ventes ternes.