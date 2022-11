La série d’iPhone 15 pourrait renoncer aux boutons physiques de volume et d’alimentation

Les rumeurs concernant l’iPhone 15 s’accumulent déjà à un rythme alarmant, prouvant une fois de plus qu’il n’est jamais trop tôt pour anticiper de nouvelles informations sur une prochaine sortie d’iPhone. La série d’iPhone 14 n’est-elle pas sortie le mois dernier, en septembre ? Peu importe, nous entendons même déjà des rumeurs sur l’iPhone 16, alors c’est comme d’habitude !

Apple n’est pas étrangère à l’abandon des ports physiques, puisqu’elle a déjà abandonné le port audio 3,5 mm et le bouton Home physique. Maintenant, une source fiable a affirmé que Apple pourrait abandonner les boutons physiques de volume et d’alimentation l’année prochaine pour son iPhone 15.

L’analyste chevronné Ming-Chi Kuo a affirmé sur Twitter que les deux modèles haut de gamme de l’iPhone 15 d’Apple pourraient adopter un design de bouton « solid-state » pour les boutons de volume et d’alimentation au lieu de boutons physiques. Les boutons statiques qui les remplaceront fourniront un retour haptique, qui visera à reproduire la sensation d’un vrai bouton.

My latest survey indicates that the volume button and power button of two high-end iPhone 15/2H23 new iPhone models may adopt a solid-state button design (similar to the home button design of iPhone 7/8/SE2 & 3) to replace the physical/mechanical button design. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022

Il n’est pas nécessaire d’être un génie pour supposer que ce changement de design sera appliqué à l’iPhone 15 Pro et à l’iPhone 15 Ultra (remplaçant l’iPhone 15 Pro Max), qui seront inévitablement les iPhones les plus haut de gamme de l’année prochaine.

L’observateur d’Apple a spécifiquement noté que ce design serait analogue à celui du bouton d’accueil vu pour la première fois sur la série d’iPhone 7, utilisant ce qu’on appelle des Taptic Engines (moteurs de vibration). Pour les non-initiés, Apple a abandonné le bouton d’accueil mécanique en 2016. Au lieu de cela, la société a utilisé un moteur de vibration linéaire pour imiter la pression d’un bouton physique. Samsung suivrait une approche analogue avec le bouton d’accueil de la série Galaxy S8.

Les boutons de volume/alimentation « solid-state » pourraient ne pas être une mauvaise chose, car ils pourraient rendre un iPhone plus fiable avec moins de pièces mécaniques qui peuvent se casser au fil du temps. Cependant, il convient de noter que le passage à des boutons « solid-state » pourrait avoir des ramifications pour réinitialiser l’iPhone ou entrer en mode récupération. Nous avons déjà vu cela avec la série d’iPhone 7, car Apple a été obligé de faire de l’alimentation et du volume la combinaison de réinitialisation, au lieu d’appuyer sur la touche d’alimentation et le bouton d’accueil. En effet, le bouton d’accueil logiciel pouvait également se bloquer si le système d’exploitation ne répondait plus.

D’autres changements assez drastiques

Il est probable que les constructeurs Android copieraient Apple si la société décidait effectivement de proposer des boutons d’alimentation et de volume à « solid-state ».

Nous connaissons déjà un autre changement assez important qui aura lieu avec l’iPhone 15 : il a été récemment confirmé qu’Apple se conformera effectivement à la récente décision exigeant que les appareils vendus dans l’UE soient livrés avec un port de charge USB Type-C. Alors que la loi donne techniquement à Apple suffisamment de temps jusqu’en 2024 et la génération d’iPhone 16 pour employer le port de charge USB, il semble que Cupertino pourrait être en train de remplir l’exigence de manière préventive avant le temps.

D’autres caractéristiques novatrices qui pourraient faire de l’iPhone 15 Ultra un modèle encore plus différencié des modèles iPhone 15 standard pourraient être une caméra et des composants encore plus performants, peut-être en améliorant considérablement le capteur principal de 48 mégapixels qui a fait ses débuts avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.