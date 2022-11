Les futurs MacBook pourraient ramener le logo Apple rétroéclairé

Pour la petite histoire, il faut savoir que le logo lumineux est apparu pour la première fois en 1999. Cela peut sembler très lointain, mais en 1999, Apple a lancé le PowerBook G3 avec une fonctionnalité que tout le monde a adorée. Et qui est finalement devenue une signature des ordinateurs portables Apple, c’est-à-dire, bien que la société ait décidé d’y renoncer quelque 16 ans plus tard.

