Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro d’Apple devraient être encore plus différenciants

Si vous pensez que les derniers iPhone Pro d’Apple sont radicalement différents de leurs petits frères non Pro, vous devriez probablement attendre de voir ce que la société a prévu pour ses prochains grands smartphones iOS.

Indépendamment des révisions possibles de la marque, on s’attend à ce que celle-ci comprenne quatre variantes principales, et en plus d’un plus grand nombre de caméras et d’un processeur plus rapide, les deux modèles premium pourraient obtenir d’autres mises à niveau importantes par rapport aux membres « standard » de la liste de l’iPhone 15.

Si Apple n’a rien dit à ce sujet, l’iPhone 15 Pro et 15 Pro Max (ou Ultra) pourraient partager une mémoire vive de 8 Go, éclipsant toute la gamme de l’iPhone 14 et, vraisemblablement, l’iPhone 15 et 15 Plus par 2 bons Go de mémoire vive en plus.

Selon les analystes de TrendForce, les chances que cette mise à niveau se concrétise l’année prochaine sont « élevées », ce qui n’est pas vraiment surprenant étant donné que de nombreux initiés et informateurs avaient précédemment prévu que l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max ferait le même saut de 6 à 8 Go de RAM cette année.

Apple souhaiterait que le nombre accru de RAM corresponde « à son nouveau processeur », ce qui signifie certainement que les modèles de la gamme Pro de la famille d’iPhone 15 seront équipés d’une puce Apple A17 Bionic, tandis que les modèles « standard » et Plus se contenteront probablement d’emprunter le A16 Bionic des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Bien qu’Apple puisse techniquement reporter à 2024 le passage obligatoire de l’iPhone de la connectivité Lightning à la connectivité USB-C, ce dernier port universel USB-C devrait être adopté en 2023… par le quatuor complet de l’iPhone 15.

Un réel écart

L’écart entre les capacités de la caméra des iPhones Pro et non Pro, quant à lui, devrait se creuser davantage en 2023 grâce à un téléobjectif périscope à l’arrière du modèle Pro Max (ou Ultra) et à un design 8P super-avancé pour le 15 Pro et le 15 Pro Max (ou Ultra).

Enfin, les chances que l’une de ces quatre variantes de l’iPhone 15 intègre un modem 5G fabriqué par Apple en plus d’un processeur et d’un processeur graphique fabriqués par Apple sont minces (au mieux), bien que cela pourrait très bien changer lorsqu’il s’agira de la famille d’iPhone 16 en 2024.

En plus de partager les prédictions ci-dessus (en grande partie sans surprise) sur les spécifications et les caractéristiques de la série d’iPhone 15 de l’année prochaine, TrendForce publie également aujourd’hui quelques estimations (tout aussi peu surprenantes) des ventes de l’iPhone 14 et de l’ensemble des iPhone pour 2022.

D’excellentes prévisions pour les ventes d’iPhone 14

Malgré les difficultés très médiatisées de l’iPhone 14 Plus, Apple prévoit apparemment toujours d’améliorer de près de 3 % le total des livraisons mondiales de smartphones pour 2021. Cela porterait le total de cette année à environ 240 millions d’unités, dont la famille d’iPhone 14 devrait représenter 36 %. Ce n’est certainement pas mal pour environ trois mois et demi de disponibilité commerciale dans le monde, et bien sûr, la solide performance globale du box-office est principalement due à la demande exceptionnelle générée par les modèles 14 Pro et 14 Pro Max.

Le duo ultra-haut de gamme serait passé d’une part initialement prévue de 50 % de la production de la série d’iPhone 14 à 60 %, Apple envisageant fortement de porter ce chiffre à 65 % dans un proche avenir, car elle continue de réduire la fabrication et la distribution des 14 Plus en raison de la faiblesse de la demande.

Malheureusement pour le géant de la technologie basé à Cupertino, le climat économique qui a déjà causé de grandes souffrances à de nombreux autres constructeurs devrait entraîner un déclin assez sérieux de la production d’iPhone à partir du premier trimestre 2023.