Foxconn va augmenter les effectifs de son unité du Tamil Nadu pour répondre à la demande d’iPhone

Apple a longtemps dépendu d’installations de production massives en Chine pour fabriquer la plupart de ses produits. Apple travaille avec ses fournisseurs pour déplacer lentement la production de la Chine vers d’autres pays. Cette mesure vise à réduire la quantité de production réalisée en Chine, qui est sujette à de nombreuses interruptions en raison de la politique du gouvernement.

Apple a également confirmé que le dernier iPhone 14 est fabriqué dans l’usine Foxconn près de Chennai en Inde. C’est la première fois que la société fabrique son dernier modèle d’iPhone en Inde, quelques semaines seulement après sa sortie. Cela montre que la société veut étaler la production.

Selon des estimations récentes, plus de 95 % de tous les iPhone sont encore fabriqués en Chine — la plupart provenant d’une seule usine de production appartenant à Foxconn à Zhengzhou. En tant que plus grande usine d’iPhone au monde, le site de Foxconn à Zhengzhou a récemment fait la une des journaux après que les confinements liés au COVID-19 ont affecté la production de Foxconn.

Avec plus de 200 000 personnes travaillant dans cette seule usine, toute perturbation de son bon fonctionnement entraînerait presque certainement une pénurie d’approvisionnement. Or, il est de plus en plus évident qu’une telle pénurie d’approvisionnement est déjà en cours. Apple a récemment publié une déclaration confirmant que les mesures COVID-19 en Chine ont eu un impact sur la production des modèles iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Bien que l’ampleur réelle de ces perturbations n’ait pas encore été déterminée, Apple a indiqué que les clients connaîtront des temps d’attente plus longs pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max.

Bien qu’Apple n’ait pas de solution immédiate pour résoudre ce problème, la société fait des efforts pour s’assurer qu’elle ne sera pas confrontée à une telle crise à l’avenir.

25 % des iPhone seront fabriqués en Inde d’ici 2025

Maintenant, un nouveau rapport de Reuters révèle que le fournisseur d’Apple, Foxconn, prévoit de quadrupler les effectifs de son usine d’iPhone en Inde au cours des deux prochaines années. Deux fonctionnaires ayant connaissance de la question ont été les sources de la publication et ont indiqué qu’il s’agissait d’un ajustement de la production alors qu’elle fait face à des perturbations en Chine.

Foxconn prévoit désormais de porter à 70 000 le nombre d’employés de son usine de Chennai en ajoutant 53 000 travailleurs supplémentaires au cours des deux prochaines années. Selon la première source gouvernementale, Foxconn a fait part de ses plans aux responsables du Tamil Nadu concernant l’accélération de ses efforts d’embauche dans l’usine indienne en raison des perturbations en Chine.

L’usine de production fabriquera également des biens pour d’autres entreprises technologiques, mais ce mouvement d’expansion de la main-d’œuvre visait principalement à répondre à la demande croissante d’iPhone. L’autre source gouvernementale en Inde, un haut fonctionnaire de l’administration du Tamil Nadu, a déclaré que le gouvernement de l’État travaillait avec Foxconn pour « finaliser » l’expansion.

Cela semble être une très bonne nouvelle et créera davantage d’opportunités d’emploi dans le Tamil Nadu. Nous devrons attendre et voir comment le rapport progresse pour qu’il devienne une réalité.