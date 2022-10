Le bénéfice de Samsung au 3e trimestre est plutôt faible, mais les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 se vendent bien

En à peine deux mois de commercialisation, les derniers (et sans doute les meilleurs) appareils pliables de Samsung ont généré plus de rapports contradictoires sur leur popularité dans le monde et sur des marchés spécifiques clés que l’auteur ne peut en compter sur les doigts d’une main. Selon la personne à qui vous demandez (et le moment où vous le faites), les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 ne sont soit une bombe au box-office, soit un succès (modéré), avec pratiquement rien entre ces deux points de vue contrastés.

Sans surprise, leurs fabricants tentent aujourd’hui de brosser un tableau beaucoup plus rose que celui de tous les analystes et experts du secteur qui ont prédit le pire pour les résultats financiers du troisième trimestre du géant technologique, et selon ce sur quoi vous choisissez de vous concentrer, vous pouvez à la fois sentir les roses et sentir la morosité dans l’air.

En un mot, le dernier rapport financier trimestriel de Samsung est la définition classique d’un mélange de choses. D’une part, Samsung a gagné près de 11 000 milliards de wons coréens entre juillet et septembre 2022, ce qui correspond à plus de 7,5 milliards d’euros et semble plutôt bon. D’autre part, cela représente une baisse de 23 % par rapport au bénéfice d’exploitation de la société au second trimestre, tout en réduisant de pas moins de 31 % les gains du troisième trimestre de l’année dernière, ce qui est évidemment très mauvais, surtout si l’on considère les performances historiques de Samsung.

Le bénéfice final de Samsung au troisième trimestre est plutôt faible, mais les ventes des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4 sont « fortes ».

Il s’agit de la première baisse des bénéfices d’une année sur l’autre depuis près de trois ans, période au cours de laquelle les premiers stades de la pandémie COVID-19 et une importante pénurie mondiale de puces ont fait du mal à pratiquement toutes les activités et divisions de Samsung, dans une mesure plus ou moins grande.

Des ventes fortes pour les smartphones pliables

Mais ces défis n’ont apparemment pas eu un impact négatif aussi important que les « incertitudes macroéconomiques » actuelles, ce qui n’a pas empêché Samsung d’annoncer un revenu record au troisième trimestre de 76,78 billions de KRW, contre 73,98 billions de KRW l’année dernière à la même époque et une légère baisse par rapport aux 77,2 billions de KRW du deuxième trimestre 2022.

C’est pas mal, et il en va de même pour les chiffres des revenus et des bénéfices de la division mobile, qui s’élèvent respectivement à 32,21 trillions KRW et 3,24 trillions KRW. Le premier est une amélioration significative par rapport au même chiffre du troisième trimestre 2021, tandis que le second n’est que légèrement en baisse, ce qui semble être une victoire étant donné les conditions macroéconomiques difficiles susmentionnées.

Cela nous amène enfin aux ventes des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4 de Samsung, qui sont caractérisées comme « fortes » par rapport à leurs prédécesseurs, contribuant de manière cruciale à la « solide rentabilité » de l’activité MX (Mobile eXperience).