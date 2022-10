Microsoft retire l’application UWP OneNote du Microsoft Store

Microsoft a franchi une nouvelle étape dans le remplacement de l’application OneNote UWP (officiellement appelée OneNote pour Windows 10) par une nouvelle version unifiée basée sur l’application de bureau classique. La société vient d’annoncer que vous ne pourrez plus trouver l’application OneNote UWP sur le Microsoft Store, et qu’à la place, vous verrez la nouvelle application OneNote disponible au téléchargement.

Cependant, ce n’est pas encore la fin du support pour l’application OneNote UWP. Le listing de l’application existe toujours, mais vous avez besoin d’un lien direct vers celle-ci si vous voulez la télécharger. L’application elle-même est également prise en charge jusqu’en octobre 2025, mais elle ne bénéficiera pas de nouvelles fonctionnalités, puisque l’accent sera mis sur la nouvelle application unifiée. Vous serez également invité à passer à la nouvelle application afin de bénéficier d’une expérience optimale.

Microsoft a annoncé son intention de créer une application OneNote unifiée il y a plus d’un an, en précisant qu’elle s’appuierait sur l’application de bureau OneNote classique fournie avec Microsoft 365. Cette version avait en fait été abandonnée en 2016, il s’agissait donc d’un revirement de stratégie majeur.

Au cours de la dernière année, le design de l’application classique a été modernisé et de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées, de sorte que l’expérience devrait se sentir beaucoup plus proche de l’application UWP. Les nouvelles fonctionnalités comprennent la dictée, la conversion d’encre en forme, et plus encore.

Un meilleur support des stylos actifs

Avec la mise à jour Windows 11 Update 2022, Microsoft a également intégré OneNote plus étroitement avec les stylos actifs. Désormais, vous pouvez appuyer sur le bouton situé en haut du Surface Pen (et d’autres stylos dotés d’un bouton) pour commencer à rédiger une note rapide sans lancer l’application OneNote complète.

La nouvelle application OneNote peut être téléchargée de différentes manières. Vous pouvez la télécharger de manière autonome sur le site Web de Microsoft, et elle est également incluse dans Microsoft 365, mais maintenant, vous pouvez également l’obtenir sur le Microsoft Store depuis ce lien. Si vous préférez toujours l’application OneNote UWP, vous pouvez la télécharger ici.