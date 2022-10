Selon des développeurs, Python 3.11 est « la meilleure de tous les temps »

by

La dernière version du langage de programmation Python, la 3.11, a été dévoilée. Son équipe de développement affirme que la nouvelle édition pourrait bien être la meilleure à ce jour. En outre, elle encourage les développeurs à essayer cette dernière version sur du code qui n’est pas en production, à la fois pour vérifier qu’elle fonctionne avec vos applications et pour avoir une idée de si votre code bénéficiera de ses améliorations de performance.

Dans les notes de version, Pablo Galindo Salgado, membre du conseil de direction de Python et responsable de la version actuelle, aux côtés de ses collègues Steve Dower et Ned Deily, écrit que l’équipe a « déployé beaucoup d’efforts pour faire de la 3.11 la meilleure version de Python possible ».

Ils ont également énuméré les principales améliorations de Python 3.11 : « de meilleures traces », « un Python plus rapide », « des groupes d’exceptions et except* », en plus d’offrir diverses améliorations au typage.

L’équipe de publication de Python a déclaré dans les notes de publication que Python 3,11 « est jusqu’à 10-60 % plus rapide que Python 3.10 », et a indiqué avoir mesuré des accélérations de 1,22 x en moyenne, grâce au projet Faster CPython. En effet, selon la suite officielle de tests Python, Python 3.11 s’exécute environ 1,25 fois plus vite que Python 3.10. Notez que cette accélération est une mesure globale.

Certaines choses s’exécutent beaucoup plus vite, mais beaucoup d’autres ne s’exécutent que légèrement plus vite ou de la même manière. Le plus beau dans tout cela, c’est que ces améliorations sont gratuites. Vous n’avez pas besoin de modifier le code de vos programmes Python pour profiter des accélérations de Python 3.11.

Les messages d’erreur plus détaillés constituent une autre fonctionnalité immédiatement utile de Python 3.11. Python 3,10 offrait déjà de meilleurs rapports d’erreur, grâce au nouvel analyseur syntaxique utilisé dans l’interpréteur. Python 3,11 va plus loin en fournissant des informations détaillées sur la partie spécifique d’une expression donnée qui a provoqué une erreur.

Bien qu’il faille souligner que cela ne s’applique probablement qu’au code Python pur et que Python lui-même n’a jamais été le langage de programmation le plus rapide, c’est tout de même impressionnant. Plusieurs propositions d’amélioration de Python (PEP) promettent des améliorations plus concrètes de la qualité de vie.

Python 3,11 devrait également encourager les développeurs à utiliser davantage les types de données, grâce à certaines nouvelles fonctionnalités, et à des changements plus subtils qui donnent aux développeurs plus de contrôle en arrière-plan.