Google étend la capacité de stockage de son plan Workspace Individual à 1 To

Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles pour ceux qui ont décidé d’utiliser le plan Workspace Individual de Google dans leur entreprise. Comme le géant de la technologie l’a annoncé dans un nouvel article de blog, chaque compte Workspace Individual bénéficiera bientôt d’une augmentation de son espace de stockage.

Mais l’augmentation ne sera pas seulement de 100 ou 500 Go. Les abonnés à Workspace Individual auront bientôt accès à un énorme espace de stockage de 1 To. La mise à niveau sera automatiquement déployée par Google, de sorte que les utilisateurs n’auront rien à faire pour l’obtenir.

Actuellement, les abonnés au plan individuel ne disposent que de 15 Go d’espace de stockage Google Drive, tout comme les comptes Google personnels gratuits que nous utilisons tous. Mais au fur et à mesure que les utilisateurs développent leur entreprise, ils auront besoin de plus d’espace pour conserver leurs documents, leurs données et leurs actifs numériques, de sorte que 15 Go ne seront peut-être plus suffisants à un moment donné.

Outre l’augmentation de l’espace de stockage pour les utilisateurs de Workspace Individual, Google déploie également une nouvelle fonctionnalité appelée « balises de fusion » dans Gmail, qui permettra aux utilisateurs éligibles de Workspace d’envoyer des e-mails plus personnalisés à leur public à partir de la version Web de Gmail.

Lors de l’envoi d’e-mails de masse à un grand nombre de personnes en une seule fois, les utilisateurs pourront insérer des balises de fusion telles que « @firstname » et « @lastname » dans leur texte.

Lors de l’envoi des messages, ces balises seront remplacées par le nom et le prénom du destinataire, créant ainsi des e-mails plus personnalisés. Cette fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs de Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus et Workspace Individual.