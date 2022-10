SmartThings intègre désormais Matter pour simplifier les maisons connectées

Plus tôt cette année, Samsung a promis qu’elle prenait entièrement en charge la nouvelle norme de maison connectée Matter (précédemment CHIP) et qu’elle apporterait bientôt la compatibilité Matter à SmartThings. Lors de la conférence SDC 2022 la semaine dernière, la firme sud-coréenne a déclaré qu’elle lancerait la prise en charge de Matter avant la fin de cette année. Aujourd’hui, Samsung a annoncé que le support de Matter est désormais disponible sur SmartThings.

C’est la dernière version de l’application SmartThings sur Android qui prend en charge Matter. Grâce à cette application, les utilisateurs peuvent contrôler les appareils de la maison connectée compatibles avec Matter. Les SmartThings Hubs de seconde et troisième génération et le Smart Home Hub d’Aeotec obtiendront le support de Matter par une simple mise à jour OTA. Certains réfrigérateurs Samsung équipés d’écrans tactiles et de téléviseurs connectés feront office de SmartThings Hubs, avec la prise en charge de Matter.

SmartThings utilise la fonction Multi-Admin de Matter pour assurer une intégration complète avec Google Home. Cela signifie que les deux écosystèmes de maison connectée sont entièrement compatibles entre eux.

Lorsque les utilisateurs ajoutent un produit de maison connectée à une plateforme, l’appareil s’affiche automatiquement dans l’autre application lorsque celle-ci est ouverte.

Jaeyeon Jung, vice-président d’entreprise et responsable de SmartThings, Mobile eXperience Business chez Samsung Electronics, a déclaré : « Nous passons désormais de la connectivité de base à la création d’expériences incroyables. La matière est l’avenir, offrant aux consommateurs un choix étendu et une compatibilité des appareils intelligents à grande échelle. Ce jour marque l’étape la plus importante à ce jour vers l’adoption massive de la maison connectée ».

Les grands s’unissent !

Samsung est l’un des premiers membres de la CSA (Connectivity Standards Alliance), un organisme qui régit le développement et la commercialisation de Matter. Amazon, Apple, ARM, Bosch, Bose, Corsair, Dyson, Ecobee, GE, Google, Huawei, iRobot, IKEA, Intel, Legrand, LG, Logitech, MediaTek, Midea, OPPO, Qualcomm, Roku, Schnieder, Sonos, TCL, Toshiba, TP-Link, Vivo, Xiaomi et Zigbee font également partie de la CSA.

Apple a apporté le support de Matter à ses appareils avec les mises à jour logicielles iOS 16.1, iPadOS 16.1, macOS Ventura, watchOS 9.1, tvOS 16.1 et HomePod 16.1. Amazon et Google ont annoncé le support de Matter, et une fois que toutes ces entreprises auront déployé le support de Matter, il deviendra beaucoup plus facile pour les utilisateurs de contrôler les appareils de la maison connectée compatibles avec Matter à partir de n’importe quelle application ou plateforme.