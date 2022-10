Nothing ouvrira une boutique physique à Londres d’ici la fin de l’année

Nothing prévoit d’ouvrir son premier point de vente physique dans le quartier de Soho à Londres avant Noël de cette année, a annoncé la société. Le magasin sera situé au 4 Peter Street, entre Gosh ! Comics et le magasin londonien de la marque de mode Supreme. L’annonce de la boutique intervient avant que Nothing ne présente sa dernière paire d’écouteurs, les Ear (stick), qu’elle vendra dans la boutique aux côtés de ses autres appareils.

La société promet une « boutique » plutôt que l’expérience habituelle d’une boutique de technologie, et vante les mérites d’un design inspiré des chaînes classiques comme l’Olivetti italien.

Par le passé, Nothing a utilisé des sites pop-up pour promouvoir et vendre des produits, mais c’est la première fois que la société aura une présence permanente dans une boutique.

Le PDG de Nothing, Carl Pei, a déclaré par le passé que son ambition était de faire de Nothing un concurrent d’Apple, qui exploite depuis longtemps un réseau mondial de boutiques pour proposer des ventes et des services pour ses appareils, sans parler des énormes publicités physiques pour l’entreprise. Mais la taille et l’emplacement du premier magasin physique de Nothing, loin des grands quartiers commerçants de Londres comme Oxford Street, mettent en évidence l’énorme disparité d’échelle entre lui et le fabricant de l’iPhone. Néanmoins, elle se retrouve dans l’un des quartiers les plus chics de Londres.

Le magasin est un pari pour une startup de deux ans qui se mesure à des poids lourds de l’audio et du mobile, dont certains (comme Apple et Samsung) ont une présence beaucoup plus importante dans les boutiques.

« L’ouverture de notre premier magasin au Royaume-Uni est une étape importante pour Nothing. Après le lancement réussi des Ear (1) et du Phone (1), c’est le moment idéal pour faire bouger les choses et offrir à notre communauté un espace où ils peuvent se rencontrer et découvrir tous nos produits. Ouvrir une boutique au cœur de Soho — un lieu emblématique pour le design — est parfaitement logique. Nous comptons parmi nos voisins des marques comme Supreme, et nous nous établissons aujourd’hui comme la seule marche high-tech à avoir une boutique dans ce quartier. Nous sommes impatients de révéler plus d’informations bientôt.” explique Ryan Lathan, directeur général UK&I chez Nothing.

Pour suivre le lancement des Ear (stick) le 26 octobre, n’hésitez pas à vous connecter à 16h sur Nothing.tech.