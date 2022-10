Les ventes mondiales de PC ont chuté de 15,5 % au 3e trimestre 2022

Selon les données de Counterpoint Research, les ventes mondiales de PC ont chuté de 15,5 % en glissement annuel au troisième trimestre 2022, pour atteindre 71,1 millions d’unités. Il s’agit de la deuxième vague de fortes baisses en glissement annuel après les fortes baisses annuelles et séquentielles du second trimestre. Auparavant, les ventes mondiales de PC avaient diminué de 11,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2022.

La chute au T3 2022 a été principalement causée par une demande léthargique dans les segments grand public et professionnel, qui a été principalement alimentée par l’inflation mondiale. Même si la plupart des problèmes de pénurie de composants ont été réglés, les OEM et les ODM ont toujours des perspectives très négatives pour le quatrième trimestre 2022 et la première partie de 2023.

Malgré les promotions des OEM, notamment pour les produits grand public, la demande de PC a chuté au cours du trimestre. Alors que nous entrons dans la seconde moitié de l’année, des procédures sont mises en place pour se débarrasser des stocks trop importants. Les équipementiers s’attendent à ce que le déstockage se poursuive jusqu’en 2023, malgré le pic des ventes d’appareils grand public.

Selon les participants à la chaîne d’approvisionnement, en particulier les fournisseurs de composants, les stocks les plus importants ont été enregistrés au troisième trimestre 2022 et continueront probablement à baisser au cours des trimestres suivants, bien que la chaîne d’approvisionnement ne sache pas quand la croissance des expéditions redémarrera.

Apple a annoncé une augmentation des expéditions de 7 % en glissement annuel, ce qui était à l’opposé de ce que le marché attendait. Cela s’explique par le fait que la société a lancé un nouveau produit à la fin du second trimestre et que les expéditions ont été réapprovisionnées après que les confinements en Chine au deuxième trimestre ont perturbé les calendriers de fabrication des ODM

La baisse de 9% des expéditions de ASUS en glissement annuel est conforme à l’objectif de la direction de dépasser les expéditions en 2022 en raison de sa stratégie axée sur les entreprises

Lenovo a enregistré une baisse de 16 % par rapport à l’année précédente, conformément au marché mondial des PC, mais les dépenses des entreprises ont compensé la baisse de la demande des consommateurs. La part de marché de Lenovo (23,7 %) est inchangée par rapport à l’année dernière

HP a livré 12,7 millions d’unités au troisième trimestre, soit une part de 18 %. Il a terminé le T3 avec une perte de 26,5% en glissement annuel en raison de son plus grand mix de consommation, son deuxième trimestre avec moins de 20% de part de marché depuis 2016

Dell avait une part de marché de 17 % et une baisse des livraisons de 20 % en glissement annuel. Dell a vendu 12 millions d’unités au T3 2020, avant que les styles de travail ne changent après COVID-19

Le marché des PC ne devrait pas croître avant le second semestre 2023

Les expéditions mondiales de PC au cours du second semestre 2022 resteront plus élevées qu’avant le COVID. Toutefois, le producteur de puces AMD a indiqué que la faiblesse du marché des PC a déjà eu un impact négatif sur ses bénéfices et ses perspectives, tandis que les constructeurs taïwanais Acer et ASUS ont tous deux déclaré que le secteur des PC ne se redressera pas avant le second semestre 2023.

En 2023, de gros nuages subsistent. Nous réduisons également de 13 % notre estimation des expéditions pour 2022 car les ventes de PC ne sont pas aussi fortes que nous le pensions, affirment les données de Counterpoint Research.

Selon les données de Counterpoint Research, qui mentionne que :