Android 12L de Microsoft, à la sauce Windows, arrive sur les Surface Duo et Duo 2

Une rumeur est apparue au début du mois, suggérant que les Surface Duo et Duo 2 de Microsoft pourraient recevoir une mise à jour Android 12L inspirée de Windows 11. Il semble que cette rumeur ait été confirmée puisque Microsoft a officiellement annoncé la mise à jour sur son blog.

Selon l’entreprise de Redmond, la mise à jour basée sur Android 12L apportera un certain nombre d’améliorations pour établir « des connexions plus fortes entre Windows et Duo, favorisant la familiarité à l’aide de visuels et de cohérence ». Ces améliorations comprennent une refonte visuelle, de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de l’expérience utilisateur.

En termes de visuels, les Surface Duo et Duo 2 imiteront le langage visuel dynamique de Google avec une iconographie, des couleurs et des contrôles d’interface unifiés. Cela signifie que les utilisateurs peuvent personnaliser les palettes de couleurs pour les assortir au fond d’écran qu’ils ont choisi. En outre, Microsoft inclut quatre nouveaux fonds d’écran qui s’alignent sur les fonds d’écran de Windows.

La mise à jour Android 12L offrira également la prise en charge d’une nouvelle interface de menu au stylet. En cliquant sur l’extrémité du Surface Slim Pen 2, cette fonctionnalité vous permettra de faire apparaître une fenêtre personnalisable qui pourra vous montrer rapidement vos applications préférées.

Les autres améliorations sur lesquelles Microsoft se concentre dans son blog sont des améliorations de l’UX qui incluent des widgets mis à jour, des améliorations de l’accessibilité, des améliorations de la confidentialité, la possibilité de basculer depuis n’importe quel smartphone.

De multiples mises à jour

En commençant par les widgets, il n’y aura pas de différences radicales. Cependant, la mise à jour modifiera l’apparence des widgets pour qu’ils soient plus proches les uns des autres. En ce qui concerne l’accessibilité, Microsoft indique que la mise à jour offrira aux utilisateurs des éléments d’interface utilisateur améliorés, des optimisations de contraste et une meilleure visibilité. Ces améliorations de la visibilité comprendront tout, de l’agrandissement à la gestion de la luminosité et des couleurs.

Avec l’introduction d’un nouveau tableau de bord de confidentialité, les utilisateurs ont maintenant la possibilité de suivre l’utilisation de la caméra, du microphone et de la localisation par les applications au cours des dernières 24 heures. Microsoft donne également aux utilisateurs la liberté de désactiver la caméra et le microphone et de choisir la précision des données de localisation par application.

Enfin, il y a la possibilité de transférer les données de votre ancien smartphone vers le Duo. En vous connectant au Wi-Fi ou par le biais d’un câble, vous avez la possibilité de transférer des informations de n’importe quel smartphone — y compris l’iPhone — vers le Duo pendant le processus de configuration initial.

Le Surface Duo et le Surface Duo 2 ont connu quelques problèmes de performance par le passé. Espérons que cette nouvelle mise à jour contribuera à rendre ces appareils plus agréables à utiliser.