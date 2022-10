Vous pouvez dès à présent télécharger iOS 16.1, iPad OS 16.1 et macOS Ventura

Apple a déjà publié les grandes mises à jour de cette année pour l’iPhone et l’Apple Watch, mais nous attendions toujours le Mac et l’iPad. Aujourd’hui, le jour est enfin arrivé.

iPadOS 16

Même si la mise à jour d’aujourd’hui pour l’iPad est appelée iPadOS 16.1, il n’y a jamais eu de mise à jour 16.0 — elle a été annulée pour donner à Apple plus de temps pour corriger les bugs. C’est la première fois que toutes les fonctionnalités intéressantes présentées lors de la WWDC 2022 sont disponibles en dehors des versions bêta, notamment la suppression des messages dans iMessages, les suggestions automatiques dans Mail, un nouveau design pour l’application Accueil, la photothèque partagée dans iCloud, les Clés d’identification pour remplacer les mots de passe à certains endroits et de nouvelles fonctionnalités dans Safari. Et, l’application Météo de l’iPhone est maintenant disponible sur l’iPad.

La grande nouveauté cette fois-ci est Stage Manager, un nouveau système multitâche basé sur des fenêtres superposées, comme dans Windows et macOS. Vous pouvez passer rapidement d’un groupe d’applications à l’autre, redimensionner les fenêtres (dans une certaine mesure) et glisser-déposer des données entre les applications. Cependant, Stage Manager est ici un peu différent de ce qu’il était lorsque Apple l’a présenté pour la première fois. La prise en charge des moniteurs externes, qui offrirait une expérience analogue à celle d’un Mac sur un écran plus grand, avec une résolution pouvant atteindre 6K, est en attente jusqu’à « plus tard cette année ». Pour l’instant, vous ne pouvez l’utiliser que sur l’écran de votre iPad.

Stage Manager ne fonctionne pas non plus sur tous les modèles. Il nécessite un iPad Pro de 3e génération de 12,9 pouces, un iPad Pro de 1ère génération de 11 pouces ou un iPad Air de 5e génération ou plus récent. La prise en charge de l’écran externe sera limitée aux modèles dotés d’une puce M1 ou M2, soit actuellement uniquement l’iPad Pro de 12,9 pouces de 5e génération ou plus, l’iPad Pro de 11 pouces (3e génération) ou plus, et l’iPad Air de 5e génération.

macOS 13 Ventura

macOS Ventura (13,0) est également disponible aujourd’hui, avec de nombreuses fonctionnalités identiques à celles d’iPadOS 16 et d’iOS 16. Vous disposez de davantage de fonctionnalités dans Messages, de Clés d’identification et d’une meilleure prise en charge des notifications dans Safari, d’un envoi programmé et d’une meilleure recherche dans Mail, de la photothèque partagée iCloud, de la nouvelle application Météo, etc. Il y a aussi une nouvelle application Paramètres qui remplace l’ancienne application Préférences Système, bien que ce changement ne soit pas apprécié de tous.

La mise à jour de macOS comprend également la même fonction Stage Manager que celle de iPadOS 16, ce qui vous donne une autre option pour la gestion des fenêtres sur Mac. Il y a aussi une nouvelle option appelée Continuity Camera, qui vous permet d’utiliser un iPhone comme webcam pour votre Mac. Belkin vient de sortir un support spécialement conçu pour cette fonctionnalité, et d’autres sociétés vont probablement sortir des produits comparables dans les mois à venir.

macOS Ventura n’est certainement pas une mise à jour qui va changer la donne pour le Mac, mais les deux dernières mises à jour (Monterey et Big Sur) étaient significatives, donc il n’y avait pas vraiment besoin d’une autre révision.

Disponible dès maintenant

Les deux mises à jour sont disponibles dès maintenant sur les Mac et iPad pris en charge. Vous pouvez vérifier la présence de la mise à jour dans l’application Réglages sur l’iPad, et sur Mac, la mise à jour apparaîtra dans la section Mise à jour logicielle de l’application Préférences Système.