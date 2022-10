Elon Musk annonce de nouvelles couleurs pour Tesla

Historiquement, les modèles Tesla n’ont pas été disponibles dans de nombreuses couleurs. La décision de limiter les options de peinture était probablement plus une nécessité qu’une décision artistique.

Simplifier les choix de peinture permet à la production de se dérouler plus facilement et de faire sortir les voitures de l’usine en temps voulu. Étant donné le problème permanent de Tesla en matière de retards de production, réduire la liste des options pour accélérer les choses pourrait être une bonne chose.

Jusqu’à présent, la plupart des Tesla n’étaient disponibles qu’en cinq coloris : blanc, noir, argent, bleu et rouge. Toute couleur autre que le blanc (et l’argent sur le Model 3 et Y) était assortie d’une augmentation de prix.

La semaine dernière, Tesla a annoncé sur Twitter l’ajout de deux nouvelles couleurs à son répertoire. En raison de la nature unique de la nouvelle peinture, le PDG Elon Musk a déclaré que les options sont assorties d’un avertissement lié à la localisation.

Quicksilver & Midnight Cherry Red—made at Giga Berlin pic.twitter.com/4uMYSF1pR5 —Tesla (@Tesla) October 21, 2022

Si l’on en croit le tweet de Musk, les deux nouvelles couleurs : Quicksilver et Midnight Cherry Red ne peuvent être appliquées que dans la Gigafactory de Tesla à Berlin, en Allemagne. Les options de peinture sont apparemment si complexes que seule l’usine qui peut l’appliquer. Pour l’instant, Tesla affirme que ces couleurs ne sont disponibles qu’en Europe et au Moyen-Orient.

Only Giga Berlin can make these colors, as paint shop was specially built to apply many fine layers of paint, giving it complexity not otherwise possible https://t.co/Htis0LfRzV —Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2022

Selon une série de tweets, les nouvelles options de couleur sont composées de 13 couches de peinture métallique pigmentée et changent de teinte et de couleur selon la façon dont vous regardez la voiture. Les nouvelles peintures sont si avancées et complexes, selon Musk, que seul l’atelier de peinture de la Gigafactory de Berlin est capable de les appliquer correctement.

Ce n’est jamais une mauvaise chose de donner aux clients plus de choix lorsqu’ils sélectionnent les options d’une nouvelle voiture. Mais étant donné les fiascos de production de Tesla par le passé, on ne peut qu’imaginer le temps que ces nouvelles couleurs vont ajouter au temps de production d’une nouvelle Tesla. Pour l’instant, Tesla n’a pas annoncé si ces nouvelles couleurs seront disponibles aux États-Unis, ni leur coût.