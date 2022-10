macOS 13 Ventura : caractéristiques, Mac compatibles, et plus encore

macOS 13 Ventura : date de sortie, caractéristiques, Mac compatibles, et plus encore

Lors de la WWDC 2022, Apple a annoncé quelques changements majeurs à venir dans le système d’exploitation de ses produits. La société a dévoilé les nouvelles mises à jour logicielles iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 et macOS 13 Ventura.

Apple a publié macOS 13 Ventura ce lundi 24 octobre 2022, et il est maintenant disponible pour les appareils éligibles (voir section ci-dessous).

Dans cet article, nous allons voir tout ce qui arrive de nouveau sur le Mac avec macOS 13 Ventura.

Comment installer macOS Ventura sur votre Mac ?

Pour installer la nouvelle mise à jour macOS Ventura, suivez les étapes ci-dessous :

Ouvrez les Préférences Système sur votre ordinateur compatible

Allez dans Mise à jour des logiciels

Cliquez sur Mettre à niveau maintenant, ou attendez que cela s’affiche dans la fenêtre.

Je vous recommande de sauvegarder tous les fichiers importants avant de tenter la mise à jour, pour des raisons de sécurité.

macOS 13 Ventura : Mac compatibles

Voici la liste des Mac d’Apple qui recevront la mise à jour macOS Ventura plus tard cet automne :

iMac 2017 et ultérieur

iMac Pro 2017

MacBook Air 2018 et versions ultérieures

MacBook Pro 2017 et versions ultérieures

Mac Pro 2019 et versions ultérieures

Mac Studio 2022

Mac mini 2018 et ultérieur

MacBook 2017 et ultérieur

macOS 13 Ventura : Caractéristiques

Stage Manager

Stage Manager est la nouvelle expérience multitâche qu’Apple apporte au Mac (et à certains iPad). Apple affirme que Stage Manager est une expérience multitâche entièrement nouvelle qui fait de l’organisation des applications, du passage d’une tâche à l’autre et de la gestion des fenêtres une expérience fluide. Stage Manager peut être activé à partir du Centre de contrôle.

Lorsque vous cliquez sur le bouton Stage Manager, macOS organise intelligemment les applications à gauche de l’écran et affiche l’application sur laquelle vous travaillez au premier plan. Si plusieurs fenêtres sont ouvertes dans une application (par exemple, si vous avez plusieurs documents Microsoft Word ouverts côte à côte), vous pouvez toujours les parcourir grâce aux vignettes qui apparaissent sur la gauche. Vous pouvez également regrouper des applications particulières dans Stage Manager. Par exemple, vous pouvez associer l’application Photos à une application comme Adobe Photoshop si vous travaillez dans le domaine de la retouche photo.

Préférences système redessinées

Les Préférences système sont (presque) restées les mêmes depuis la sortie de la première version de macOS. Apple a finalement redessiné les Préférences système dans macOS 13 Ventura, et l’application est maintenant beaucoup plus rationalisée. Elle a été renommée « Réglages système » et a un design analogue à celui d’iPadOS avec une barre latérale qui présente les différents réglages sur la gauche plutôt que la disposition multi-icônes qui était précédemment utilisée dans les versions précédentes de macOS.

Il est beaucoup plus facile de naviguer entre les différents réglages maintenant, car ils sont organisés par catégories, telles que Apparence, Centre de contrôle et Bureau. La nouvelle icône de recherche se trouve en haut de la barre latérale gauche et permet de trouver un paramètre particulier beaucoup plus facilement. Dans l’ensemble, les nouveaux paramètres système ont l’air très propres et rendront les choses beaucoup plus simples, en particulier pour les nouveaux utilisateurs de macOS.

Continuité sur l’appareil photo

L’un des principaux points forts du nouveau macOS 13 Ventura est la possibilité d’utiliser votre iPhone comme webcam pour les appels vidéo. Apple appelle cette fonctionnalité « Continuité sur l’appareil photo », et la fonction se déclenche automatiquement lorsqu’un iPhone est approché du Mac. Cette fonctionnalité peut vous aider à avoir une meilleure image si vous êtes gêné par la qualité de la webcam de votre Mac.

En plus de servir de caméra vidéo traditionnelle, Apple a ajouté un certain nombre de fonctions astucieuses à la fonction Continuité sur l’appareil photo qui la rendent meilleure qu’une webcam standard. La société a ajouté des fonctions telles que Studio Light (qui atténue artificiellement l’arrière-plan et éclaire votre visage), Desk View (qui utilise la caméra ultra-large de votre iPhone pour mettre en valeur la configuration de votre bureau) et même Center Stage. Pour que Continuité sur l’appareil photo fonctionne, vous aurez besoin d’un iPhone (XR ou plus récent) fonctionnant sous iOS 16.

Pendant que je suis sur le sujet des appels vidéo, Apple facilite également le passage d’un appareil à l’autre pendant un appel FaceTime. Vous pouvez désormais transférer un appel FaceTime d’un appareil Apple à un autre appareil Apple en utilisant Handoff. Lorsque vous décrochez un appareil Apple alors que vous êtes en train de passer un appel FaceTime sur un autre appareil, une option permettant de basculer l’appel sur cet appareil particulier apparaît. Vous pouvez alors simplement appuyer sur le bouton « Changer » pour transférer l’appel vers cet appareil.

Safari

Apple a ajouté un certain nombre de fonctionnalités à son navigateur Web de premier plan, Safari, dans macOS 13 Ventura. L’entreprise affirme que Safari sur macOS Venture sera le navigateur Web le plus rapide du marché. En plus des améliorations de vitesse, la société a également ajouté quelques fonctionnalités au navigateur Web. Alors que macOS Monterey a apporté la fonctionnalité de groupes d’onglets, macOS 13 apporte la nouvelle fonctionnalité de « groupes d’onglets partagés ». En utilisant la nouvelle fonctionnalité de groupes d’onglets partagés, vous pouvez partager un ensemble particulier d’onglets avec un certain groupe de personnes. Tous les membres du groupe peuvent ajouter, voir et mettre à jour les onglets d’un groupe d’onglets partagés.

Clés d’identification

L’une des plus grandes fonctions qu’Apple ajoutera à Safari dans le courant de l’année est sans doute Clés d’identification. L’objectif de Clés d’identification d’Apple est de remplacer à terme les mots de passe lors de la connexion à un site Web ou à une application. Grâce à Clés d’identification, vous pourrez vous connecter sur un site Web en utilisant des méthodes d’authentification sur l’appareil, telles que Face ID ou Touch ID, sans avoir à saisir votre mot de passe. Apple affirme que Clés d’identification est beaucoup plus sûr que les mots de passe, et la société travaille avec d’autres membres de l’Alliance FIDO, tels que Google et Microsoft, pour s’assurer que les Clés d’identification peuvent également être utilisés sur des appareils non-Apple. Les Clés d’identification se synchronisent entre tous les appareils compatibles avec iCloud, de sorte que vous n’avez pas besoin d’enregistrer un justificatif d’identité distinct sur votre autre appareil. Les Clés d’identification sont chiffrées de bout en bout et moins vulnérables aux attaques que les mots de passe, car ils sont stockés hors ligne et non sur un serveur Web.

Mail

Mail a reçu une énorme mise à jour dans macOS 13 Ventura. Vous pouvez désormais annuler un e-mail dans les 10 secondes si vous faites une erreur. Des options sont également disponibles pour programmer les e-mails. La société a également ajouté une nouvelle option « Rappelle-moi » qui vous enverra un rappel pour répondre à un e-mail si vous ne pouvez pas envoyer un message de réponse tout de suite. La recherche fonctionne mieux qu’avant et peut même anticiper ce que vous essayez de chercher avant même que vous ne commenciez à taper.

Messages

À l’instar d’iPadOS 16 et d’iOS 16, Messages sur macOS 13 a également bénéficié d’une énorme mise à jour. Comme sur l’iPhone et l’iPad, vous pouvez désormais modifier un message envoyé et même annuler un message. Cependant, il y a une limite de temps de 15 minutes pour annuler l’envoi et la modification d’un message. En plus de ces fonctionnalités, vous pouvez maintenant utiliser SharePlay directement à partir de Messages sans espérer un appel FaceTime.

Spotlight

Spotlight est devenu encore plus puissant avec macOS Ventura. Vous pouvez désormais utiliser des actions rapides de type « Quick Look » avec les résultats de la recherche Spotlight. La recherche fournit maintenant aussi des résultats plus riches sur les contacts, les acteurs, les musiciens, les films, les séries TV, les entreprises et les sports. En outre, Spotlight peut désormais « rechercher des images dans Photos, Messages, Notes et Finder en utilisant des paramètres de recherche tels que des lieux, des scènes ou le contenu des images, notamment du texte, des personnes, des animaux personnels et d’autres sujets de photo ».

Nouvelles applications

Apple a ajouté de nouvelles applications Horloge et Météo au Mac avec macOS Ventura. L’application Horloge est basée sur la même application qui est disponible sur l’iPadOS depuis un certain temps. Vous pouvez vérifier l’heure de différents fuseaux horaires, lancer des minuteurs avec Siri, et faire à peu près tout ce que vous pouvez faire sur un iPhone et un iPad à l’heure actuelle. L’application Météo a également fait son apparition vers le Mac avec macOS 13. Elle propose les mêmes arrière-plans météo animés qui changent en fonction du temps qu’il fait à l’endroit où vous vous trouvez, les prévisions météorologiques, l’indice de qualité de l’air, la vitesse du vent, la prévision des précipitations, et bien plus encore.

Une meilleure expérience de jeu

Apple lance une nouvelle version de Metal, Metal 3, avec macOS 13 Ventura. Le nouveau moteur de jeu permet aux Mac équipés de puces Apple Silicon d’exécuter des titres AAA. Parmi les prochains titres AAA qui seront disponibles sur les Mac équipés d’Apple Silicon figurent GRID Legends d’EA et Resident Evil Village de Capcom. Nous devrons attendre de voir ce que les développeurs peuvent faire avec Metal 3, mais Apple affirme haut et fort que les utilisateurs pourront jouer à des jeux sur Mac, et la société a déjà présenté quelques nouveaux jeux passionnants qui seront basés sur Metal 3 et seront lancés sur les Mac équipés d’Apple Silicon.