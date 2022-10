Le support d’iPhone Belkin avec MagSafe pour Mac est disponible

Le communiqué de presse de Belkin indique également qu’une version du support destinée à être utilisée avec des ordinateurs de bureau et des écrans externes sera bientôt disponible, mais pour l’instant, la version « pour ordinateurs portables » est la seule disponible. Elle est compatible avec la plupart des ordinateurs portables d’Apple, notamment les MacBook Air à partir de 2018, les MacBook Pros 13, 14, 15 et 16 pouces, et même le MacBook Retina 12 pouces.

Fixez de façon sécurisée votre iPhone compatible MagSafe à votre Mac portable pour profiter des nouvelles fonctionnalités Continuité sur l’appareil photo de la dernière version de macOS – une solution très pratique pour vos appels FaceTime, pour l’enregistrement de contenus et pour vos visioconférences. Sa fixation magnétique facilite le streaming mains libres en direct. Basculez facilement votre iPhone en mode portrait ou paysage. Lorsqu’il n’est pas fixé à votre Mac portable, le support magnétique fait également office de béquille avec anneau pour regarder des vidéos et profiter d’autres contenus sur votre iPhone