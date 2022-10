Apple a un énorme problème de ventes avec l’iPhone 14 Plus

Lorsque Apple a annoncé la gamme d’iPhone 14 plus tôt cette année, elle a apporté un léger changement à la gamme en introduisant un nouveau modèle — l’iPhone 14 Plus. Ce modèle présentait les mêmes spécifications matérielles que l’iPhone 14 standard, à l’exception d’un écran plus grand.

Bien qu’il ne remplace pas exactement l’iPhone 13 mini de l’année dernière, l’iPhone 14 Plus a comblé un vide dans la gamme d’iPhone 2022 d’Apple suite à l’annulation de l’iPhone « mini ». Étant donné que les gens n’achetaient pas l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini en grand nombre, l’écriture était sur le mur pour la série « mini ».

Malheureusement, il devient de plus en plus évident que le remplacement de l’iPhone 13 mini par un iPhone avec un écran plus grand pourrait connaître le même sort.

Après qu’Apple a annoncé la gamme d’iPhone 14, les analystes ont exprimé des inquiétudes au sujet de l’iPhone 14 Plus, comme le rapporte GSMArena. Alors que l’iPhone 14, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max ont suscité une demande importante de la part des consommateurs, l’iPhone 14 Plus a suscité un intérêt encore plus faible que l’iPhone 13 mini.

Apple concentrant la plupart de ses ressources sur les modèles d’iPhone dont elle sait qu’ils se vendront en grand nombre, la société a même retardé la disponibilité de la variante Plus à la première semaine d’octobre — ce qui semble n’avoir fait qu’exacerber le problème. De récents rapports indiquent qu’Apple a décidé de réduire considérablement la production de l’iPhone 14 Plus en raison de la faible demande des consommateurs.

Apple envisage un iPhone 15 Plus

Un récent rapport de The Information, dans lequel la publication affirme qu’Apple a demandé à plusieurs assembleurs de l’iPhone 14 Plus de réduire drastiquement la production de ce modèle, ajoute du crédit à ces affirmations. Alors que deux fournisseurs ont été invités à réduire respectivement la production de la variante Plus de 70 % et 90 %, un autre fournisseur a complètement arrêté de fabriquer la variante. Alors que les choses continuent à sembler sombres pour l’iPhone 14 Plus, le rapport affirme qu’Apple est susceptible de poursuivre ses plans pour lancer un successeur à ce modèle — l’iPhone 15 Plus — l’année prochaine.

Sur le papier, l’iPhone 14 Plus semble être un achat logique. Il ne coûte que 150 euros de plus que l’iPhone 14 et est l’iPhone à grand écran le moins cher qu’Apple ait jamais fabriqué. La batterie plus grande de l’iPhone 14 Plus lui confère également la meilleure autonomie parmi tous les modèles de l’iPhone 14. Malgré cela, le smartphone ne semble pas bien se porter. Il est pertinent de noter qu’il n’y a rien de fondamentalement mauvais avec l’iPhone 14 Plus — sauf pour son positionnement.